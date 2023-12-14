Sau 00h00 giờ ngày mai (15/12), 3 con giáp số đỏ như son, chính thức hết khổ, phúc lớn mạng lớn, vàng bạc ngập két bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 17:33

Đúng giờ vàng ngày 15/12, 3 con giáp sau được dự đoán lên đời đổi mệnh, sự nghiệp hanh thông, giàu số 2 không ai số 1.

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay hạnh phúc cho bạn những niềm vui bất ngờ.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc trao đổi thuận tiện với mọi người.

Tình cảm: Tình cảm qua những ngày khó khăn, cùng nhau nhận nhiều niềm tin.

Tài lộc: Mức thu nhập có thể không cao, nhưng bạn biết cách vận hành tốt.   

Sức khoẻ: Không nên ăn quá khuya, tiêu hoá không tốt.   

Sau 00h00 giờ ngày mai (15/12), 3 con giáp số đỏ như son, chính thức hết khổ, phúc lớn mạng lớn, vàng bạc ngập két bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân thông minh, tài trí, bản mệnh khéo đối nhân xử thế. Con giáp này nói được, làm được, luôn chăm chỉ cống hiến cho công việc. Nhờ vậy, tuổi Thân ngày một học hỏi được những điều mới lạ, trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm để phát triển mạnh hơn trên con đường sự nghiệp.

Tử vi dự báo rằng từ 15/12, người tuổi Thân được Thần Tài chấm sổ, có cơ hội ăn nên làm ra, phát tài phát lộc. Người làm công ăn lương có công việc khởi sắc, được cấp trên tin tưởng giao phó những nhiệm vụ mới quan trọng. Người làm kinh doanh mua may bán đắt, tiền của dồi dào.

Tuổi Thân là một trong những con giáp có ví tiền căng phồng, ngăn khố rủng rỉnh trong thời gian tới đây. Bản mệnh không cần phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc.

Sau 00h00 giờ ngày mai (15/12), 3 con giáp số đỏ như son, chính thức hết khổ, phúc lớn mạng lớn, vàng bạc ngập két bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/12/2023 hôm nay, tuổi Dậu có thể đối mặt với nhiều thách thức trong môi trường làm việc hiện tại. Các cuộc đấu tranh và cạnh tranh ngầm khiến con giáp này phải duy trì sự căng thẳng để tránh rơi vào tình trạng thụt lùi.

Tuy hành trình tài lộc của tuổi Dậu không có quá nhiều biến động, sự ổn định cũng không phải là điều tồi tệ. Tuy nhiên, con giáp này cảm thấy không hài lòng với kết quả mà mình đang đạt được hiện tại.

Vận trình tình cảm cũng có phần ảm đạm. Có thể liên tục xảy ra những hiểu lầm, do đó, con giáp này nên cố gắng tránh các chủ đề trò chuyện nhạy cảm có thể gây mâu thuẫn và tranh cãi trong mối quan hệ của mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Sau 00h00 giờ ngày mai (15/12), 3 con giáp số đỏ như son, chính thức hết khổ, phúc lớn mạng lớn, vàng bạc ngập két bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày mai 15/12 đến hết đêm Giáng sinh 25/12, 3 con giáp đời vận lên hương khí chất ngời ngời, phú quý tài lộc nhiều không kể siết

Từ ngày mai 15/12 đến hết đêm Giáng sinh 25/12, 3 con giáp đời vận lên hương khí chất ngời ngời, phú quý tài lộc nhiều không kể siết

Từ ngày mai 15/12 đến hết đêm Giáng sinh 25/12, 3 con giáp sau có cơ hội tỏa sáng, tài sản tăng vùn vụt, sớm phất lên đổi đời.

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