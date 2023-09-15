Sắp đến Tết Trung thu, khổ tận cam lai, 3 con giáp ‘cá chép hóa rồng’, đổi đời đổi vận, giàu có ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 15/09/2023 16:04

Nếu thuộc 3 con giáp may mắn nhất khi sang Tết Trung thu, bạn sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, hưởng trọn lộc trời.

Tuổi Dần

Sách tử vi có nói, sắp đến Tết Trung thu, tuổi Dần sẽ được cát tinh chiếu mệnh, phúc phần đầy người. Từ công việc, sự nghiệp, tiền bạc đến tình duyên của Dần đều thuận lợi như ý, đỏ chót như son khiến ai cũng hờn.

Chỉ cần dám nghĩ dám làm, nắm bắt thời cơ thì càng về cuối tháng Dần càng kiếm được nhiều tiền, của nả cứ vơi lại đầy. Không chỉ may mắn trong thời gian này, năm 2023 sẽ giúp Dần trở thành con giáp giàu có bậc nhất, muốn khổ cũng chẳng được.

Sắp đến Tết Trung thu, khổ tận cam lai, 3 con giáp ‘cá chép hóa rồng’, đổi đời đổi vận, giàu có ngút ngàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nổi tiếng là con giáp hiền lành, thiện lương và biết cách đối nhân xử thế nên Mão được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Bề trên nâng đỡ, thần tài hỗ trợ nên nghèo mấy Mão cũng có tiền tỷ trong tay, sung sướng an nhàn.

Đặc biệt, sắp đến Tết Trung thu, con giáp giàu sang tuổi Mão sẽ tha hồ rước tài lộc, phú quý vào nhà. Đã giàu lại càng sang, đã là đại gia lại càng hưng thịnh, nhà đẹp xe sang đang chờ sẵn phía trước.

Sắp đến Tết Trung thu, khổ tận cam lai, 3 con giáp ‘cá chép hóa rồng’, đổi đời đổi vận, giàu có ngút ngàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn sẽ có bước chuyển mình rất lớn khi sang Tết Trung thu. Nếu trước đấy gặp phải khá nhiều điều xui xẻo, thất thoát tiền bạc và thất bại trong sự nghiệp thì tháng đầu tiên của năm mới sẽ giúp Thìn nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Cơ hội đổi đời tìm đến tận cửa, Thìn chỉ việc chớp lấy để trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền. Đặc biệt, thời gian này, tuổi Thìn còn được bề trên nâng đỡ, làm gì cũng suôn sẻ, thành công ngoài mong đợi.

Sắp đến Tết Trung thu, khổ tận cam lai, 3 con giáp ‘cá chép hóa rồng’, đổi đời đổi vận, giàu có ngút ngàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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