Tương Hình giáng họa, người tuổi Mùi cần phải xác định tinh thần đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp vào ngày thứ Năm. Bạn có thể gặp bế tắc đến nỗi muốn từ bỏ, thế nhưng hãy lạc quan lên, rồi tất cả sẽ qua thôi.

Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày thứ Năm, bạn có thể đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Ngoài ra, bản mệnh cũng không nên làm ăn hoặc đưa ra những quyết định đầu tư quan trọng. nếu không bạn rất dễ rơi vào tình trạng thất thoát tài sản. Các đối tác bạn gặp được trong ngày hôm nay có vẻ đều không đáng tin cậy.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tinh thần trách nhiệm rất cao, đôi lúc bạn rất khó chịu với những ai sai lệch về giờ giấc.

Hôm nay, vận trình tài lộc của con giáp này trên đà đi xuống. Con giáp này gặp những sự cố bất ngờ nằm ngoài dự tính, đồng thời cần phải chi một khoản không nhỏ mới có thể giải quyết được vấn đề một cách triệt để.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình duyên tiến triển rất khả quan, tình cảm giữa Tỵ và nửa kia ngày càng bền chặt. Hãy dành nhiều thời gian quan tâm, vun đắp hơn để cả hai lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và mãn nguyện khi ở bên nhau thay vì những cuộc cãi vã khiến hai người đều mệt mỏi.

Tuổi Dần

Tử vi vui hôm nay ngày 27/7/2023 của 12 con giáp cho thấy công việc của Dần không tốt vì Kiếp Tài lâm vận, tay chân cấp dưới đểu cáng, chia bè kết phái, đi làm dễ bị nói xấu sau lưng vì bản mệnh khá nóng tính, bộp chộp. Gần đây tâm trạng không tốt nên kiểu gì cũng làm phật lòng vài người ở chỗ làm.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt tình cảm của tuổi Dần chịu ảnh hưởng từ cục diện Mộc khắc Kim nên khá mệt mỏi. Gia đình có lục đục ngầm mà những bạn đang xa nhà không hề hay biết. Đây là lúc bạn nên tìm đến bạn thân để xin lời khuyên cho những vấn đề bạn đang gặp phải trong cuộc sống.

Nay nên cẩn thận bảo quản tư trang cá nhân, tiền nong kẻo mất trộm, rơi đồ. Tiền bạn cho người ta vay nợ cũng khó mà đòi lại được, cảm giác bực bội khó chịu không có cách nào giải quyết.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.