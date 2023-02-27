Sao Thiên Dương hậu thuận, 3 tuổi vận tài khai sáng, lộc ập vào nhà, từ ngày mai 28/2 làm ăn may mắn, liên tục gom bạc thu vàng

Có sao Thái Dương hậu thuẫn, tuổi Thìn sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp từ ngày mai 28/2. Với những kế hoạch tường tận mà mình đã vạch ra từ trước đó, con giáp này có thể dễ dàng có được những điều mình muốn. Đây có thể coi là lúc bạn đang hưởng thành quả của chính mình.

Công việc ở thời điểm này tiến triển vô cùng hanh thông, thuận lợi. Cát tinh nâng đỡ, tạo điều kiện cho bản mệnh thể hiện năng lực của bản thân và có được sự nhìn nhận từ đồng nghiệp cũng như cấp trên. Nhân đà này, hãy đặt ra những thách thức lớn không để không ngừng khai phá khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Về phương diện tài lộc, được cả Thiên Tài và Chính Tài độ mệnh, con giáp này trong tuần kiếm nhiều nhưng tiêu cũng nhiều chẳng kém. Cũng may là bản mệnh khéo léo làm ăn, chăm chỉ cày cuốc nên mặc dù đôi khi thâm hụt một khoản nhưng bù đắp khá nhanh.

Chuyện tình cảm êm đẹp, các cặp đôi càng ngày càng gắn bó thắm thiết với nhau. Mặc dù trước đó có nhiều khúc mắc xảy ra nhưng không khiến cho con giáp này nản chí, tình yêu mang tới sức mạnh giúp bản mệnh có thể sẵn sàng nhún nhường một chút đề gìn giữ hạnh phúc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu siêng năng, nỗ lực hết mình vì công việc và có tinh thần trách nhiệm cao. Những cố gắng của con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng.

Từ ngày mai 28/2, vận thế của người tuổi Sửu sẽ khởi sắc bất ngờ. Họ có nhiều cơ hội lớn trong công việc, cơ hội thăng quan tiến chức ngay trước mắt.

Không chỉ vậy, tài vận của người tuổi Sửu nở rộ, thu nhập càng dồi dào. Con giáp này không phải lo chuyện tình cảm, hạnh phúc mỹ mãn.

Tuổi Dậu

Đời sống vật chất của người tuổi Dậu nhìn chung khá sung túc, tiền hết lại có. Từ ngày mai 28/2, do được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều.

Cả Chính Tài và Thứ Tài đều khởi sắc. Nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng. Điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư… đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Con đường kiếm tiền, làm giàu không còn khó khăn như trước, trái lại, xuất hiện nhiều cơ hội mới, quan trọng là tuổi Dậu chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng.

Đặc biệt là người làm đầu tư, kinh doanh nên mạnh mẽ tin tưởng vào bản thân mình hơn, chớ nên chần chừ, do dự kẻo cơ hội rơi vào tay người khác.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.