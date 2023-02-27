Sao Thiên Dương hậu thuận, 3 tuổi vận tài khai sáng, lộc ập vào nhà, từ ngày mai 28/2 làm ăn may mắn, liên tục gom bạc thu vàng

Tâm linh - Tử vi 27/02/2023 22:45

Tử vi cho thấy từ ngày mai 28/2, những con giáp này sẽ có nhiều tài lộc, sự nghiệp nhiều bước phát triển mới.

Tuổi Thìn

Có sao Thái Dương hậu thuẫn, tuổi Thìn sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp từ ngày mai 28/2. Với những kế hoạch tường tận mà mình đã vạch ra từ trước đó, con giáp này có thể dễ dàng có được những điều mình muốn. Đây có thể coi là lúc bạn đang hưởng thành quả của chính mình.

Công việc ở thời điểm này tiến triển vô cùng hanh thông, thuận lợi. Cát tinh nâng đỡ, tạo điều kiện cho bản mệnh thể hiện năng lực của bản thân và có được sự nhìn nhận từ đồng nghiệp cũng như cấp trên. Nhân đà này, hãy đặt ra những thách thức lớn không để không ngừng khai phá khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Sao Thiên Dương hậu thuận, 3 tuổi vận tài khai sáng, lộc ập vào nhà, từ ngày mai 28/2 làm ăn may mắn, liên tục gom bạc thu vàng - Ảnh 1

Về phương diện tài lộc, được cả Thiên Tài và Chính Tài độ mệnh, con giáp này trong tuần kiếm nhiều nhưng tiêu cũng nhiều chẳng kém. Cũng may là bản mệnh khéo léo làm ăn, chăm chỉ cày cuốc nên mặc dù đôi khi thâm hụt một khoản nhưng bù đắp khá nhanh.

Chuyện tình cảm êm đẹp, các cặp đôi càng ngày càng gắn bó thắm thiết với nhau. Mặc dù trước đó có nhiều khúc mắc xảy ra nhưng không khiến cho con giáp này nản chí, tình yêu mang tới sức mạnh giúp bản mệnh có thể sẵn sàng nhún nhường một chút đề gìn giữ hạnh phúc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu siêng năng, nỗ lực hết mình vì công việc và có tinh thần trách nhiệm cao. Những cố gắng của con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Từ ngày mai 28/2, vận thế của người tuổi Sửu sẽ khởi sắc bất ngờ. Họ có nhiều cơ hội lớn trong công việc, cơ hội thăng quan tiến chức ngay trước mắt. 

Sao Thiên Dương hậu thuận, 3 tuổi vận tài khai sáng, lộc ập vào nhà, từ ngày mai 28/2 làm ăn may mắn, liên tục gom bạc thu vàng - Ảnh 2

Không chỉ vậy, tài vận của người tuổi Sửu nở rộ, thu nhập càng dồi dào. Con giáp này không phải lo chuyện tình cảm, hạnh phúc mỹ mãn.

Tuổi Dậu

Đời sống vật chất của người tuổi Dậu nhìn chung khá sung túc, tiền hết lại có. Từ ngày mai 28/2, do được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều.

Cả Chính Tài và Thứ Tài đều khởi sắc. Nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng. Điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư… đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Sao Thiên Dương hậu thuận, 3 tuổi vận tài khai sáng, lộc ập vào nhà, từ ngày mai 28/2 làm ăn may mắn, liên tục gom bạc thu vàng - Ảnh 3

Con đường kiếm tiền, làm giàu không còn khó khăn như trước, trái lại, xuất hiện nhiều cơ hội mới, quan trọng là tuổi Dậu chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng.

Đặc biệt là người làm đầu tư, kinh doanh nên mạnh mẽ tin tưởng vào bản thân mình hơn, chớ nên chần chừ, do dự kẻo cơ hội rơi vào tay người khác.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ giữa tháng 2 Âm lịch, vận tài bừng sáng: Thần Tài đỡ bước đến đỉnh vinh quang, 3 con giáp làm ăn vượng phát, của nả đầy nhà, tài sản bao la, sắm đất vù vù

Từ giữa tháng 2 Âm lịch, vận tài bừng sáng: Thần Tài đỡ bước đến đỉnh vinh quang, 3 con giáp làm ăn vượng phát, của nả đầy nhà, tài sản bao la, sắm đất vù vù

Từ giữa tháng 2 âm này sẽ là quảng thời gian có nhiều may mắn đến với 3 con giáp có phúc có đức sau khi làm ăn ngày càng phát triển mạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp 3 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày 28/2/2023 tử vi ngày 28/2 của 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.