Sao Thái Dương chiếu mệnh, Thần Tài ban lộc lớn: 3 con giáp ‘tiền đẻ ra tiền’, sinh sôi nảy nở không ngừng vào 20h ngày 22/10

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 20:00

Nhờ có điềm lành từ ơn trên ban tặng mà 3 con giáp này có vận trình sự nghiệp thăng hoa đến bất ngờ, thu nhập tăng cao theo cấp số nhân, số mệnh đỏ lửa, gia đạo ấm êm từ khung giờ này.

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi làm công ăn lương có một ngày làm việc vô cùng suôn sẻ. Bạn nhận được sự ủng hộ của nhiều người nên công việc vốn khó khăn cũng nhanh chóng được giải quyết. Thậm chí, bạn còn tìm ra hướng đi mới cho những nhiệm vụ đã quá quen thuộc.

Sao Thái Dương chiếu mệnh, Thần Tài ban lộc lớn: 3 con giáp ‘tiền đẻ ra tiền’, sinh sôi nảy nở không ngừng vào 20h ngày 22/10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, Hợi hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình, đừng vội bằng lòng với hiện tại, bởi khả năng của bạn còn có thể giúp bạn tiến xa hơn nhiều. Còn nếu quá dễ dàng thỏa mãn, dần dần, bạn sẽ tụt hậu và để người khác vượt qua mình.

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ vốn có tính cách lạc quan, họ sống độc lập và không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, tuy nhiên đôi lúc vận may không mỉm cười nên họ vẫn phải đối mặt với thử thách, chông gai. 

Sao Thái Dương chiếu mệnh, Thần Tài ban lộc lớn: 3 con giáp ‘tiền đẻ ra tiền’, sinh sôi nảy nở không ngừng vào 20h ngày 22/10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào buổi sáng, mọi việc dường như không có khởi sắc, tài vận cũng gặp không ít khó khăn chông gai. Tuy nhiên, vì tuổi Ngọ luôn nhìn mọi thứ theo hướng tích cực nên họ dần vượt qua tâm lý khó khăn đó. Vào khung giờ này, tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn hơn. 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, đặc điểm nổi bật của người tuổi Dần là lòng dũng cảm, tính cạnh tranh. Họ giàu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm và thường đưa ra những quyết định táo bạo. Người tuổi Dần sinh năm 1986 và 1998 có sao tốt chiếu mệnh, tài lộc dồi dào vào thời điểm này.

Sao Thái Dương chiếu mệnh, Thần Tài ban lộc lớn: 3 con giáp ‘tiền đẻ ra tiền’, sinh sôi nảy nở không ngừng vào 20h ngày 22/10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt đây lúc thời cơ đến với người tuổi Dần giúp họ thay đổi được tài vận. Có thể, con giáp này sẽ nhận được thêm công việc tay trái, thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Ngoài ra, những người cầm tinh con hổ, trong thời gian tới đây có thể bị hai hung tinh chiếu mệnh khiến sức khỏe không được tốt. Người tuổi này cần tránh uống rượu, hút thuốc. Họ dễ bị cảm sốt, ăn khó tiêu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Quý Mão 2023: Số trời định sẵn, top 3 con giáp càng lập nghiệp phương xa càng giàu có, công danh vinh hiển, gặt hái rất nhiều thành tựu

Quý Mão 2023: Số trời định sẵn, top 3 con giáp càng lập nghiệp phương xa càng giàu có, công danh vinh hiển, gặt hái rất nhiều thành tựu

Bản mệnh cần cù, cố gắng, chịu khó khai phá và làm chủ định mệnh, những con giáp rất thành công dù ở nơi đất khách.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông