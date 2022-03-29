Sao Thái Âm chiếu mệnh từ ngày 30/1 - 15/4, 3 con giáp nghênh đón được cát khí tiền bạc, bội thu may mắn

Tâm linh - Tử vi 29/03/2022 22:15

Có sao Thái Âm chiếu mệnh, những con giáp này sẽ chẳng còn phải lo lắng nữa, bởi vận may mắn sẽ nắm trong bàn tay.

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong thời gian này được dự báo sẽ diễn ra thuận lợi. Cát tinh nâng đỡ, tuổi Dần không thiếu tự tin để thực hiện các kế hoạch đã đề ra, đường công danh của con giáp này sẽ còn rộng mở ở phía trước. Vận trình tài lộc dồi dào. Mệnh chủ tuổi Dần sẽ có khoảng thời gian rủng rỉnh trong chi tiêu mà không cần phải lo lắng đến bất cứ vấn đề gì.

Sao Thái Âm chiếu mệnh từ ngày 30/1 - 15/4, 3 con giáp nghênh đón được cát khí tiền bạc, bội thu may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Sao Thái Âm phù trợ trong thời gian tới mở ra cơ hội cơ hội thăng quan tiến chức với người tuổi Sửu. Có thể những cống hiến từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo nhìn nhận và sẵn sàng cho bạn 1 vị trí cao hơn phù hợp với năng lực. Với khả năng của bạn, bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa.

Sao Thái Âm chiếu mệnh từ ngày 30/1 - 15/4, 3 con giáp nghênh đón được cát khí tiền bạc, bội thu may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Đường tài lộc của Tuổi Thìn vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Vận trình sự nghiệp trong thời gian tới cũng sẽ vô cùng thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của Tuổi Thìn trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. 

 

Sao Thái Âm chiếu mệnh từ ngày 30/1 - 15/4, 3 con giáp nghênh đón được cát khí tiền bạc, bội thu may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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