Sao Quả Tạ rơi trúng: 6 tháng cuối năm đầy khó khăn với 3 con giáp này, ví tiền lỏng lẻo, tài chính ra nhiều hơn vào, thị phi vây kín, cẩn thận lời ăn tiếng nói

Tuổi Thìn cần phải xác định tinh thần, không được để bản thân rơi vào cảnh chán nản, mệt mỏi và bỏ dở kế hoạch giữa chừng.

Tử vi nói rằng vận trình của tuổi Thìn trong thời gian tới không được hanh thông, dễ dàng như mong muốn. con giáp này có thể gặp phải tiểu nhân trong thời gian tới.

Kể từ tháng 9, áp lực công việc nặng nề, tuổi Thìn sẽ phải cạnh tranh không ngừng với đối thủ cũng như đồng nghiệp. Bản mệnh nên thận trọng trong từng bước đi, đừng để kẻ xấu tìm ra sơ hở và bày mưu hãm hại mình.

Tuổi Thìn cũng cần giữ suy nghĩ tích cực, càng học hỏi nhiều càng trở nên bản lĩnh hơn, không sợ sóng gió xuất hiện.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ phạm phải tiểu nhân trong 6 tháng cuối năm 2022. Con giáp này có thể gặp tranh chấp với đồng nghiệp hoặc kẻ tiểu nhân. Ngọn nguồn của vấn đề bắt đầu từ quyền lợi và tiền bạc.

Tuổi Tỵ tránh nóng nảy vì như vậy dễ đưa ra quyết định sai lầm làm ảnh hưởng đến cả danh tiếng và tài lộc.

Người làm ăn kinh doanh có thể tiếp xúc với cơ hội làm ăn lớn nhưng khó tránh khỏi thị phi đeo bám. Bản mệnh phải thận trọng khi đưa ra bất cứ quyết định gì.

Người làm công ăn lương cũng có thể bị kẻ tiểu nhân hoặc đồng nghiệp chơi xấu, đặt điều. Tốt hơn hết, bản mệnh nên tập trung vào công việc của mình, không cần dành nhiều thời gian để phân bua với những người không hiểu chuyện.

Tuổi Ngọ

Công việc của tuổi Ngọ không thể thuận lợi nguyên nhân chính là do các mối quan hệ ngoại giao gặp vấn đề. Đây là lúc tuổi Ngọ điều chỉnh lại các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, đối tác. Nếu có mâu thuẫn xảy ra, đôi bên đều phải kiềm chế sự nóng nảy, không để rơi vào tình trạng lục đục khiến mọi chuyện khó giải quyết hơn.

Tinh thần sa sút khiến tuổi Ngọ cảm thấy mình bị lạc hướng. Bản mệnh nên tâm sự với người mà mình thực sự tin tưởng chứ đừng tùy tiện kể cho bất cứ ai. Kẻ xấu có thể lợi dụng điểm yếu của tuổi Ngọ để tìm cách hãm hại bản mệnh.

Bản mệnh nên cởi mở hơn trong lối suy nghĩ, đừng mãi đi theo lối mòn để sớm thoát khỏi bế tắc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!