Sao quả tạ rơi trúng 3 con giáp trong tháng 11 âm lịch sắp tới, cần cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, tránh tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 20:45

Bản mệnh cẩn thận trong trong lời ăn tiếng nói nếu không muốn tình cảm rạn nứt thêm. 

Tuổi Thìn

Tử vi trong tháng 11 âm không phải là một năm suôn sẻ đối với các quý nam quý nữ tuổi Thìn. Đối với những người đã lập gia đình cần đề phòng cãi vã giữa vợ chồng. Còn đối với những người chưa yên bề gia thất thì cũng không gặp được nhiều may mắn trong tình cảm.

Cuối năm 2022, công việc của người tuổi Thìn không có quá nhiều khởi sắc. Thậm chí vì công việc có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Tuổi Thìn nên chọn kỹ đối tác làm ăn, những người hợp tuổi với mình để mang lại thuận lợi, tránh bị lợi dụng, tiền mất tật mang.

Về tài lộc, cuối năm 2022, người tuổi Thìn có cung tài vận khá kém, tiền bạc hao tổn nhiều vào cuộc sống. Thậm chỉ xảy ra mâu thuẫn tranh chấp vì tiền bạc. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu người tuổi Thìn muốn hùn hạp làm ăn, kinh doanh thì cần suy tính kỹ lưỡng để tránh hao tài, tốn của, dễ thua lỗ.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị có dấu hiệu sao nhãng trong công việc. Do có tính cả thèm chóng chán, bạn có thể nhảy sang bất cứ dự án mới nào mà mình cảm thấy hứng thú, bỏ mặc nhiệm vụ hiện tại của bản thân.

Đây là lý do khiến bạn dễ mắc lỗi hoặc thường xuyên gây phiền phức cho người khác. Thời điểm này, bạn cần học cách thừa nhận những lỗi lầm của bản thân, như vậy thì bạn mới có thể tiến bộ trong công việc được.

Sao quả tạ rơi trúng 3 con giáp trong tháng 11 âm lịch sắp tới, cần cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, tránh tiền mất tật mang - Ảnh 1
Tình hình tài lộc của tuổi Tị cũng không thực sự khởi sắc, nhất là những ai cố tình gian dối trong làm ăn thì lúc này lãnh hậu quả nặng nề. Khi không còn ai muốn hợp tác cùng thì số đơn đặt hàng, các hợp đồng lần lượt giảm sút đáng kể.

Sóng gió trong chuyện tình cảm giữa hai người là điều khó tránh khỏi khi mà ở bên nhau lâu hai người sẽ thường xuyên nảy sinh những bất đồng. Bản mệnh cẩn thận trong trong lời ăn tiếng nói nếu không muốn tình cảm rạn nứt thêm. 

Tuổi Dần

Tử vi trong tháng 11 âm lịch, sẽ thật sự là một thử thách trong chuyện tình cảm đối với người tuổi Dần. Sẽ không dễ để người tuổi Dần tìm được nửa kia của mình trong dịp này. Tuy nhiên, hãy cứ kiên nhẫn nhé chắc chắn bạn sẽ có được những thành quả tốt.

Trên con đường công việc của người tuổi Dần khá biến động, tuy nhiên đến nửa cuối năm, công việc sẽ bớt vất vả hơn do có Thiên Ấn cát thần nâng đỡ. Tuy vậy, người tuổi Dần nên hạn chế trong việc hùn hạp hay liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất hòa.

Về tài lộc trong tháng 11 âm là một năm kém sắc đối với người mang tuổi Dần, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Dần vẫn có thể trang trải được khá tốt trong cuộc sống. Cần lưu ý về vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Dần nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo!

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