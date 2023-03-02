SAO MAY MẮN soi chiếu vào 3 ngày cuối tuần (3/3 - 5/2), 3 con giáp lương bổng hậu hĩnh, kiếm được nhiều tiền, tiêu xài thoải mái

Tâm linh - Tử vi 02/03/2023 06:25

Tử vi học có nói, trong 3 ngày cuối tuần này, những con giáp có tên dưới đây sẽ gặp được nhiều may mắn trong chuyện kinh doanh cũng như tình duyên.

Tuổi Mão

Bước qua 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân. Trong lúc bạn cảm thấy chán nản, mệt mỏi thì người đó sẽ tự dưng xuất hiện, sẵn sàng giúp đỡ bạn khiến bạn lấy lại tinh thần. Bạn sẽ thấy nhiều may mắn trở lại trong cuộc sống tha hồ hưởng những thành quả của mình.

Đây chính là khoảng thời gian giúp con giáp tuổi Mão cân bằng lại cảm xúc của bạn thân. Đối với những người làm công ăn lương thì bạn cũng sẽ gặp không ít may mắn. Theo đó, khi tinh thần của bạn bắt đầu sa sút thì liền nhận được sự giúp đỡ của cấp trên.

SAO MAY MẮN soi chiếu vào 3 ngày cuối tuần (3/3 - 5/2), 3 con giáp lương bổng hậu hĩnh, kiếm được nhiều tiền, tiêu xài thoải mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc kinh doanh của người tuổi Tuất khi bước qua 3 ngày cuối tuần này bỗng nhận được vận may trời cho. Có nhóm người muốn nhờ bạn cung cấp mặt hàng cho chương trình sự kiện liên hoan của họ và tự nhiên bạn có được một món hời thu về nhiều khoản tiền.

Chính vì thế bạn có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé. Muốn làm ăn lớn cần phải đầu tư. Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý.

SAO MAY MẮN soi chiếu vào 3 ngày cuối tuần (3/3 - 5/2), 3 con giáp lương bổng hậu hĩnh, kiếm được nhiều tiền, tiêu xài thoải mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi có nói, bước qua 3 ngày cuối tuần này, cơ hội làm việc giành cho tuổi Ngọ sẽ rộng mở và từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Đây cũng là cơ hội bứt phá của bạn. Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty.

Nhờ những nỗ lực không ngừng vừa qua, Ngọ nhận được nhiều khoản thu nhập. Tình duyên của người tuổi Ngọ cũng vô cùng nở rộ, thăng hoa. Họ sẽ nhận được nhiều tình cảm ngọt ngào và đó sẽ là động lực giúp họ bước về phía trước.

SAO MAY MẮN soi chiếu vào 3 ngày cuối tuần (3/3 - 5/2), 3 con giáp lương bổng hậu hĩnh, kiếm được nhiều tiền, tiêu xài thoải mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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