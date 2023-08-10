Sao Kim Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc đề huề trong 5 ngày tới: Vạn sự lên hương, đếm tiền mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 10/08/2023 04:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây hứng được cơn mưa tiền trong 5 ngày tới, có căn phú quý, đại công cáo thành.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn sở hữu vẻ ngoài bóng bẩy, ăn nói có duyên nên được nhiều người yêu mến. Người tuổi này cũng vượng vận đào hoa, có nhiều người khác phái vây quanh. Trong công việc, con giáp này có tài năng hơn người lại không ngừng cầu tiến vươn lên.

Trong 5 ngày tới, người tuổi Thìn đón cơn mưa tài lộc, tin vui liên tiếp gõ cửa. Công việc tiến triển thuận lợi giúp con giáp này nhận được lòng tin từ cấp trên.

Người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng, buôn may bán đắt. Thời gian làm việc vất vả của họ cũng được ghi nhận bằng khoản lợi nhuận lớn, khiến chính họ cũng phải bất ngờ. Những người làm công ăn lương cũng đạt thành tích vượt trội, được cấp trên khen thưởng.

Tuy công việc bận rộn nhưng con giáp này cũng cần cân đối thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, đảm bảo sức khỏe.

Sao Kim Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc đề huề trong 5 ngày tới: Vạn sự lên hương, đếm tiền mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 5 ngày tới, người tuổi Tuất chuyển mình và đổi vận. Người cầm tinh tuổi này sẽ có những ngày tươi sáng và thăng hoa trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Trong công việc, người tuổi Tuất gặp nhiều cơ hội hơn, cộng với bản tính chăm chỉ và biết cố gắng nên dễ làm đâu thắng đó. Cũng nhờ thế nên họ được lãnh đạo ghi nhận, có thể được thăng quan tiến chức, đề bạt khen thưởng. Ở phương diện tài lộc, trong 5 ngày tới người tuổi Tuất được thần Tài chiếu mệnh nên đây là thời điểm hốt bạc của người tuổi này.

Sao Kim Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc đề huề trong 5 ngày tới: Vạn sự lên hương, đếm tiền mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 5 ngày tới Ngọ, may mắn được Thiên Tài trợ lực nên không hao tài tốn của. Lúc này sẽ có lộc lá từ sếp hoặc khách hàng mở hàng. Có một vài thông tin tốt lành liên quan tới tiền bạc giúp cho tâm trạng tuổi Ngọ thoải mái, vui vẻ hơn chút.

Nếu biết đầu tư kinh doanh, tuổi Ngọ sẽ kiếm thêm bộn tiền, kết quả thu về rực rỡ nên đừng chần chừ để lỡ cơ hội. Vào thời điểm này, cơ hội làm giàu sẽ tới ồ ạt, người tuổi này nếu cải thiện thêm kỹ năng giao tiếp sẽ khiến mọi việc được suôn sẻ. Vừa biết nắm bắt cơ hội vừa được quý nhân giúp đỡ thì làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Sao Kim Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, tiền bạc đề huề trong 5 ngày tới: Vạn sự lên hương, đếm tiền mãi không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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