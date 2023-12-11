Sao Kim chiếu mệnh, 3 con giáp hưởng lộc lá đầy nhà trong 3 ngày tới: Thu về khối tiền khủng, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, thành danh thành tài

Tâm linh - Tử vi 11/12/2023 02:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây sự nghiệp có thành tựu đáng ngưỡng mộ, phúc khí vô cùng trong 3 ngày tới.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được Tam Hợp nâng đỡ nên bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi trong 3 ngày tới. Bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch mình đã đặt ra từ trước, chắc chắn sẽ có được một khởi đầu vô cùng suôn sẻ.

Một số công việc tưởng chừng bế tắc cũng có thể tìm ra lời giải đáp trong 3 ngày tới. Bạn thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề nên mọi việc chẳng còn khó khăn như trước nữa. Thậm chí, bạn còn có thể định hướng, dẫn dắt mọi người xung quanh. Tuổi Thìn sẽ có được sự giúp đỡ của quý nhân nên vận trình suôn sẻ, hoàn thành những dự định đã ấp ủ bấy lâu, nhận được thành công xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Sao Kim chiếu mệnh, 3 con giáp hưởng lộc lá đầy nhà trong 3 ngày tới: Thu về khối tiền khủng, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, thành danh thành tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 3 ngày tới, có thể nói là khá thuận lợi đối với người tuổi Tý. Lúc này, bản mệnh đã có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Bạn có những cách giải quyết vấn đề hết sức hợp lý khiến ai cũng bị thuyết phục. Tuy nhiên, bạn đừng vì mình gặt hái được thành công mà thành ra kiêu ngạo nhé.

Chuyện làm ăn tiến triển suôn sẻ đặc biệt trong 3 ngày tới. Chính Tài cho thấy, bạn sẽ được nhận một khoản lương thưởng với công sức đã bỏ ra. Trong khi đó, Thiên Tài giúp bản mệnh phát tài bất ngờ hoặc nhận được tiền ủng hộ của người thân thiết.

Chuyện tình cảm của những người đã lập gia đình lại khá ảm đạm. Có lẽ bạn đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp mà quên quan tâm đến nửa kia. Hãy trò chuyện với người ấy nhiều hơn để thấu hiểu tâm tư đối phương.

Sao Kim chiếu mệnh, 3 con giáp hưởng lộc lá đầy nhà trong 3 ngày tới: Thu về khối tiền khủng, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, thành danh thành tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi lương thiện, rất thấu tình đạt lý, con giáp này làm việc gì cũng rất chu đáo và tỉ mỉ nên được nhiều người yêu quý và thường được giúp đỡ khi gặp hoạn nạn. Trong 3 ngày tới, vận thế của người tuổi Mùi không còn bị áp chế bởi hung tinh nữa nên không ngừng khởi sắc, hanh thông và vận may cũng vì thế mà liên tiếp kéo đến với con giáp này.

Người tuổi Mùi kinh doanh, buôn bán sẽ có cơ hội có được những thương vụ làm ăn kếch xù mang lại lợi nhuận không hề nhỏ, còn những người làm công ăn lương không chỉ ổn định với nguồn thu nhập chính mà thu nhập phụ cũng tăng cao do các khoản đầu tư bên ngoài đem lại số lãi không nhỏ. Con giáp có thể tận hưởng cuộc sống vinh hoa, phú quý.

Sao Kim chiếu mệnh, 3 con giáp hưởng lộc lá đầy nhà trong 3 ngày tới: Thu về khối tiền khủng, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, thành danh thành tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài bung tỏa vận may đúng 5 ngày 13, 14, 15, 16 và 17/12: Vừa 'ôm' lộc vừa trúng số liên miên, phú quý bao quanh, phúc đức vô biên

Thần Tài bung tỏa vận may đúng 5 ngày 13, 14, 15, 16 và 17/12: Vừa 'ôm' lộc vừa trúng số liên miên, phú quý bao quanh, phúc đức vô biên

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phủ phê tiêu xài, đón tài lộc ngập nhà đúng 5 ngày 13, 14, 15, 16 và 17/12.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 11/12 tu vi ngay 12/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 44 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 27 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 30 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 32 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 50 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ