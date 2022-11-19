Sang vì vợ, quý vì bạn, 3 con giáp được quý nhân trù trợ vào đúng 13h Chủ Nhật ngày 20/11: Cuộc đời sang trang, tiền bạc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 01:30

Tử vi 12 con giáp dự báo vận trình của 3 con giáp sau sẽ khởi sắc rõ rệt. Công việc được hỗ trợ từ nhiều phía nên có thể gặt hái được thành tích đáng nể.

 

Tuổi Tỵ

Dưới tác động của cục diện Tam Hợp, ngày này tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn, cát lành. Tuổi Tỵ thông minh và luôn biết cách làm chủ tình hình. Những khó khăn trở ngại trong công việc đều được bạn giải quyết một cách hoàn hảo.

Điều này khiến cho bạn ghi điểm trong mắt của đồng nghiệp và có cơ hội thăng tiến trong công việc. Vận trình tài lộc phát triển. Công việc trong ngày mang lại cho người tuổi Tỵ nguồn tài lộc. Bạn hãy nỗ lực nhiều hơn trong công việc, chắc chắn sẽ đạt được thành quả tốt hơn.

Sang vì vợ, quý vì bạn, 3 con giáp được quý nhân trù trợ vào đúng 13h Chủ Nhật ngày 20/11: Cuộc đời sang trang, tiền bạc đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm ổn định. Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ không có nhiều thay đổi. Bạn và đối phương dường như đã quá hiểu nhau vì vậy giữa các bạn không có nhiều mâu thuẫn.

Tuổi Mão

Là một trong những con giáp có vẻ bề ngoài mềm mại, nhẹ nhàng, thậm chí là hơi yếu đuối, song tuổi Mão lại sở hữu một nội tâm cứng cỏi, không dễ đầu hàng nghịch cảnh, và đây cũng là 1 trong những yếu tố giúp họ đạt được thành công trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Sang vì vợ, quý vì bạn, 3 con giáp được quý nhân trù trợ vào đúng 13h Chủ Nhật ngày 20/11: Cuộc đời sang trang, tiền bạc đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nhiều lúc tuổi Mão được đánh giá là khá "cứng đầu", dễ khiến mối quan hệ của họ với những người khác trở nên căng thẳng. Đặc biệt là ở nơi làm việc, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của họ. Song như người ta vẫn nói "Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai", tử vi học có nói đây sẽ là sự khởi đầu mới cho 1 giai đoạn "may mắn hết phần người khác" cho tuổi Mão, với nhiều cơ hội kiếm tiền tốt chưa từng có, giúp họ xây dựng cho mình 1 sự nghiệp vững chắc với nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Người cầm tinh con giáp tuổi Sửu đa phần hiền lành, dễ tính lại cần cù, chịu khó. Bạn thuộc tuýp người thích sự ổn định lâu dài chứ không lựa chọn cuộc chơi may rủi, được ăn cả ngã về không.

Sang vì vợ, quý vì bạn, 3 con giáp được quý nhân trù trợ vào đúng 13h Chủ Nhật ngày 20/11: Cuộc đời sang trang, tiền bạc đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, tài vận của người tuổi Sửu dần khởi sắc. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ có bước ngoặt trong sự nghiệp. Người tuổi Sửu bước sang năm mới với vận thế khác. Bạn gặp được nhiều may mắn hơn, cơ hội công việc liên tiếp đến với bạn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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Chia vui với 3 con giáp may mắn từ khung giờ này, vận may ngập tràn, thẳng bước tới thành công. Bạn gặp được nhiều cơ hội mà ít người có được, hãy nhanh chóng nắm bắt để gặt hái thành công.

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