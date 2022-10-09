Sang tuần mới ngập tràn niềm vui, 3 con giáp thu lộc cực lớn, may mắn mỉm cười, tiền bạc nhiều phải may thêm túi 3 gang mà đựng

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 20:32

Bước sang tuần mới, những con giáp may mắn dưới đây sẽ một bước lên tiên, giàu sang phú quý ngập tràn.

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Gà làm gì cũng thành công, gặt hái nhiều điều tốt đẹp trong tuần mới tới. Hiệu suất công việc tăng cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Thêm vào đó, bản mệnh rất có duyên với kinh doanh, buôn bán, đời sống vật chất nhìn chung khá sung túc, tiền hết lại có, không quá eo hẹp trong chi tiêu.

Cả nguồn thu nhập chính và phụ của con giáp tuổi Dậu đều khởi sắc, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư,… đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Nhiều cơ hội mới xuất hiện trước mắt, quan trọng là tuổi Dậu chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng.

Sang tuần mới ngập tràn niềm vui, 3 con giáp thu lộc cực lớn, may mắn mỉm cười, tiền bạc nhiều phải may thêm túi 3 gang mà đựng - Ảnh 1
Những người cầm tinh con Gà làm gì cũng thành công, gặt hái nhiều điều tốt đẹp trong tuần mới tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng dẫn đầu sự may mắn trong tuần mới. Nhiều phương diện cuộc sống của con giáp này đều đạt được bước tiến đáng kể. Trong sự nghiệp, họ có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, dù khởi đầu có khó khăn nhưng đạt được kết quả mĩ mãn. Những người làm văn phòng có thể được cất nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo được nhiều người ngưỡng mộ.

Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ làm việc thì tiền tài ắt dư dả. Nếu muốn phát tài bất ngờ nhờ công việc tay trái, bạn có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản… Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ làm việc thì tiền tài ắt dư dả. Nếu muốn phát tài bất ngờ nhờ công việc tay trái, bạn có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản…

Sang tuần mới ngập tràn niềm vui, 3 con giáp thu lộc cực lớn, may mắn mỉm cười, tiền bạc nhiều phải may thêm túi 3 gang mà đựng - Ảnh 2
Những người cầm tinh con Rồng dẫn đầu sự may mắn trong tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cũng sẽ bội thu, bội phát khi bước sang tuần mới. Họ gặp được “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” nên mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ. Thời điểm này rất lý tưởng để mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc với người quyền thế, khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân nâng đỡ con đường thăng quan tiến chức của bạn.

Với những người đang trong giai đoạn khởi nghiệp, hãy mạnh dạn vì khả năng thành công rất lớn, miễn là bạn nỗ lực và kiên trì. Trên phương diện tài lộc, việc làm ăn kinh doanh của người tuổi Ngọ phát đạt, làm nhiều hưởng nhiều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy. Người làm công ăn lương sớm được tăng lương thăng chức. Người làm chủ, làm tư thì mua may bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi.

Sang tuần mới ngập tràn niềm vui, 3 con giáp thu lộc cực lớn, may mắn mỉm cười, tiền bạc nhiều phải may thêm túi 3 gang mà đựng - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ cũng sẽ bội thu, bội phát khi bước sang tuần mới. Họ gặp được “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” nên mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ giờ đến giữa tháng 10, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp thành công hơn người, tiền kiếm nhiều vô kể, tài lộc tăng tiến, muốn nghèo cũng không được

Từ giờ đến giữa tháng 10, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp thành công hơn người, tiền kiếm nhiều vô kể, tài lộc tăng tiến, muốn nghèo cũng không được

Những con giáp này được hưởng lộc Tổ tiên, gia đình che chở nên cuộc đời giàu có viên mãn trong thời gian từ giờ đến giữa tháng 10.

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