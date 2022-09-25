Sang tuần mới (26/9-2/10/2022), con giáp nào may mắn không ai ngờ, con giáp nào xui xẻo đeo bám không dứt?

Được cát tinh chủ về đào hoa hậu thuẫn, tuổi Mùi đón nhân duyện khá vượng trong tuần này. Người độc thân dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới, có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp. Hai người có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Người đã có đôi hay đã lập gia đình nên có sự tiết chế về cảm xúc, nhất là với các mối quan hệ khác giới trong công việc kẻo gây ra những hiểu lầm không đáng có. Tốt nhất, bạn nên tận dụng các mối quan hệ rộng rãi của mình trong công việc.

Ngoài ra, con giáp may mắn tuần này còn có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân là nữ mệnh nên tháo gỡ được những vấn đề khúc mắc bấy lâu. Nhân lúc này, bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Tài lộc vượng từ giữa tuần trở đi. Tiền bạc không thiếu vì được cát tinh trợ mệnh, mang theo cơ hội phát tài phát lộc. Điều quan trọng là bạn biết được thế mạnh của mình để giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ, từ đó thu về được khoản lợi nhuận khổng lồ.

Tuổi Mão



Tuần mới dự báo những trở ngại trong cuộc sống. Khi cảm thấy bế tắc hoặc gặp khó khăn, đừng ngần ngại tìm đến sự giúp đỡ từ những người mà bạn tin tưởng. Một trong số họ có thể đưa ra những ý tưởng tuyệt vời cũng như giúp bạn tiết kiệm thời gian và năng lượng khi giải quyết vấn đề đó.

Vận trình tình cảm không được như ý cũng là điều dễ hiểu khi bạn và người ấy không cùng mục tiêu, chí hướng. Nếu họ muốn đi con đường riêng thì bạn nên tôn trọng, tất nhiên nếu cả hai cùng muốn tìm cách sửa chữa thì cơ hội vẫn còn nguyên đó.

Xem bói tử vi, có Hữu Bật phò tá cũng là khi tuổi Mão nên theo đuổi những giấc mơ của mình. Dù đó là giấc mơ mà bạn ấp ủ từ lâu hay một mục tiêu hoàn toàn mới, chúng đều xứng đáng để bạn đầu tư thời gian và công sức.

Giữa tuần có Thiên Tài nâng đỡ giúp bạn dồi dào về tiền bạc, thế nhưng, không nên quá buông thả bản thân trong vấn đề chi tiêu. Dẫu đây là khoảng thời gian bạn cần chăm sóc cho mình, bạn vẫn phải thận trọng khi chi tiền để không bị chệch khỏi kế hoạch tiết kiệm dài hạn.

Tuổi Hợi

Chuyện tình cảm của tuổi Hợi được dự báo là êm đẹp và nhẹ nhàng trong tuần có sao Bách Việt chiếu mệnh. Bạn và người ấy hiểu được tính chất công việc và tính cách của nhau nên luôn cố gắng dung hòa, thông cảm và đồng lòng phấn đấu vì tương lai.

Người độc thân cũng có nhiều trải nghiệm thú vị. Bạn kết nối được với rất nhiều người và trong đó bạn sẽ tìm được nửa kia của mình đấy. Giữa cả hai có những rung cảm nhẹ nhàng thôi nhưng rất khó quên, sự đồng điệu về tâm hồn giữa hai bạn đến gần nhau hơn.

Công việc của bạn gặt hái được những thành quả nhất định. Bạn sẽ ngày càng khẳng định được vị trí và năng lực của bản thân. Tỷ Kiên giúp con giáp này thêm phần quyết đoán và nhạy bén. Đó chính là yếu tố giúp bạn đi đến thành công.

Hơn thế nữa, bạn còn nhận được sự hỗ trợ khá nhiều từ những người giỏi, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Vì thế những dự án của bạn sẽ diễn ra một cách suôn sẻ. Công việc thuận lợi cũng kéo theo tình hình tài chính tăng trưởng đáng kể.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!