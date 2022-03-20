Sang tuần mới (21/03 - 27/03), ai khổ mặc ai các con giáp này vẫn được PHÚC TINH chiếu mệnh, cầm trên tay TIỀN TỶ khiến thiên hạ thầm ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 05:15

Sang tuần mới, các con giáp sau "hốt lộc hốt vàng", không phải lo nghĩ chuyện tiền nong.

Tuổi Tỵ

Sang tuần mới (21/03 - 27/03), ai khổ mặc ai các con giáp này vẫn được PHÚC TINH chiếu mệnh, cầm trên tay TIỀN TỶ khiến thiên hạ thầm ngưỡng mộ - Ảnh 1

Cát tinh che chở con giáp này được nhiều cơ hội phát lộc. Ảnh minh họa

Những ngày sắp tới chính là thời điểm phát tài của tuổi Tỵ. Con giáp này cần cố gắng phát huy hết năng lực, thế mạnh của mình, khắc phục các điểm yếu để đạt được kết quả như mong muốn. Dù làm ở lĩnh vực nào, tuổi Tỵ cũng gặt hái được một khoản tiền kha khá, xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. 

Người làm công ăn lương có thể nhận được những khoản thưởng nóng vì thành tích xuất sắc mà mình đã đạt được. Còn người đầu tư kinh doanh bắt đầu nhận được khoản lãi từ những mối đầu tư trước đó.

Nhờ có cát tinh che chở, Thần Tài chiếu cố, Tuổi Tỵ có thể nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Cộng với năng lực xuất chúng và sự chăm chỉ hết mình, con giáp này chắc chắn sẽ gặt hái được đánh giá cao trong công việc, gặt hái thêm nhiều thành công mới, khiến mọi người kính nể.

Tuổi Dần

Sang tuần mới (21/03 - 27/03), ai khổ mặc ai các con giáp này vẫn được PHÚC TINH chiếu mệnh, cầm trên tay TIỀN TỶ khiến thiên hạ thầm ngưỡng mộ - Ảnh 2

Sang tuần mới, tài lộc tuổi Dần cực kỳ dồi dào. Ảnh minh họa

Theo tử vi tuần mới (21/03 - 27/03), Thực Thần giúp người tuổi Dần có một tuần tài lộc dồi dào, nhất là với những ai làm nghề tự do. Những mối đầu tư, khách hàng trước đây dần mang lại cho bạn nguồn lợi nhuận khá khẩm.

May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân sẽ đưa ra cho bạn chỉ dẫn hợp lý khiến con đường tương lai của bạn không còn mông lung như trước. Những vấn đề còn tồn đọng cũng được giải quyết nhanh chóng trong thời điểm này. 

Tuổi Tý

Sang tuần mới (21/03 - 27/03), đây là thời điểm tuổi Tý dễ dàng gặp hái thành công, tiền bạc rủng rinh khu được Thần tài chiếu mệnh.

Các nguồn thu nhập chính và phụ của bản mệnh đều có xu hướng tăng với những tín hiệu khả quan. Đặc biệt càng về cuối tuần tài vận càng khởi vượng, làm ăn dễ dàng, thu tiền về đầy tay.

Tuy có vấp phải chút khó khăn song quý nhân sẽ xuất hiện trợ giúp bản mệnh tránh bớt rủi ro, xui xẻo. Dẫu vậy vẫn cần cẩn trọng trong mọi đường đi nước bước. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

 

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