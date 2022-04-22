Sang tuần cuối cùng của tháng 4 (24/4 - 30/4), 3 con giáp tài khí vây quanh, thăng hoa mọi mặt, thu nhập tăng gấp bội

Tâm linh - Tử vi 22/04/2022 18:19

Tháng 4 sắp kết thúc, có 3 con giáp tìm kiếm được cơ hội đổi đời, muốn gì có đó, không gì là không thể.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ có được điềm lành và có quý nhân chiếu cố vào tuần cuối tháng 4. Tuổi Dậu vốn là con giáp dễ được quý nhân giúp đỡ, nhờ vậy mà công việc hanh thông thuận lợi trong thời gian ngắn.

Tuổi Dậu chỉ cần thể hiện năng lượng tích cực, chăm chỉ và không ngừng nỗ lực thì vận may ngày càng mạnh, công danh ngày càng hanh thông. Con đường tài lộc, làm giàu của tuổi Dậu vô cùng suôn sẻ, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thì sẽ phát tài.

Sang tuần cuối cùng của tháng 4 (24/4 - 30/4), 3 con giáp tài khí vây quanh, thăng hoa mọi mặt, thu nhập tăng gấp bội - Ảnh 1
 Người tuổi Dậu sẽ có được điềm lành và có quý nhân chiếu cố vào tuần cuối tháng 4 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, nhân hậu, sống biết người biết ta nhờ vậy mà cuộc sống gặp được nhiều may mắn. Tuần cuối cùng tháng 4 dự đoán, tuổi Hợi sẽ gặp vận may về sự nghiệp, đặc biệt có lợi cho việc thăng tiến trong công việc.

Thời gian này chỉ cần tuổi Hợi có thêm sự kiên trì và nhẫn nại trong công việc thì vận may sẽ lội ngược dòng, muốn nghèo cũng khó. Bất kể làm việc gì thì Hợi cũng hanh thông, vận may luôn ở bên cạnh. Hãy nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ, giàu có trong tầm tay.

Sang tuần cuối cùng của tháng 4 (24/4 - 30/4), 3 con giáp tài khí vây quanh, thăng hoa mọi mặt, thu nhập tăng gấp bội - Ảnh 2
 Tuần cuối cùng tháng 4 dự đoán, tuổi Hợi sẽ gặp vận may về sự nghiệp, đặc biệt có lợi cho việc thăng tiến trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuần cuối tháng 4 này, người tuổi Tý sẽ gặp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Danh lợi phất lên chưa từng có, của cải tiền bạc cũng là do quý nhân mang đến cho Tý. Đặc biệt, đối với những người làm công ăn lương sẽ có khả năng thăng tiến.

Hãy nắm bắt cơ hội vàng này để thể hiện năng lực và phấn đấu hơn nữa thì tuổi Tý sẽ tạo được thành tựu rực rỡ, tương lai xán lạn. Nếu tuổi Tý tìm được cơ hội thì chuyện mua được nhà mới, đổi được xe cũ là chuyện thường tình, thậm chí giàu có thăng hoa khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

Sang tuần cuối cùng của tháng 4 (24/4 - 30/4), 3 con giáp tài khí vây quanh, thăng hoa mọi mặt, thu nhập tăng gấp bội - Ảnh 3
Tuần cuối tháng 4 này, người tuổi Tý sẽ gặp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ nay đến hết tháng 4: Thần Tài mở hầu bao rót lộc cho 3 con giáp, phúc khí dồi dào, đầu tư sinh lời gấp mười

Từ nay đến hết tháng 4: Thần Tài mở hầu bao rót lộc cho 3 con giáp, phúc khí dồi dào, đầu tư sinh lời gấp mười

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, dự đoán từ nay đến hết tháng 4, những con giáp may mắn này sẽ có tài lộc vụt sáng chói lọi.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn Tử vi 3 con giáp may mắn Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi ngày mai

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm