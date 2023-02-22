Sang thứ Năm và thứ Sáu (23/2, 24/2), 3 con giáp được xác định mang mệnh HOÀNG KIM, rước được báu vật vào nhà, giàu sang phú quý, kiếm được bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 10:28

Hãy cùng xem 3 con giáp nào nhận được may mắn trời ban vào thứ Năm và thứ Sáu tới nhé!

Tuổi Thìn

Cuộc sống của tuổi Thìn sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ vào thứ Năm và thứ Sáu. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội liên quan tới tiền bạc do đó tuổi Thìn có khả năng cải thiện tài chính trong thời gian ngắn. Nhất là với những người đam mê kinh doanh, đầu tư thì đây quả là cơ hội ngàn năm có một.

Sự xuất hiện của quý nhân dẫn đường chỉ lối mang lại những thay đổi khá lớn trong cuộc sống của bản mệnh. Thìn nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ để sau này không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Dù kiếm được nhiều tiền, ví lúc nào cũng rủng rỉnh nhưng Thìn đừng tiêu xài hoang phí.

Sang thứ Năm và thứ Sáu (23/2, 24/2), 3 con giáp được xác định mang mệnh HOÀNG KIM, rước được báu vật vào nhà, giàu sang phú quý, kiếm được bộn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng thứ Năm và thứ Sáu, cuộc sống của tuổi Mão sẽ thay đổi. Vận may tăng mạnh từ thời gian này nhờ quý nhân xuất hiện. Sự nghiệp cũng như cuộc sống của Mão biến đổi hoàn toàn. Đây là thời cơ hiếm có giúp tiền bạc của con giáp này tăng lên nhanh chóng.

Ngoài vận may về tiền bạc và cơ hội đổi đời, tuổi Mão cũng gặp được nhân duyên tốt hơn từ thời gian này. Một số người có vận đào hoa nở rộ, nhân duyên may mắn còn có thể gặp được ý trung nhân của mình.

Sang thứ Năm và thứ Sáu (23/2, 24/2), 3 con giáp được xác định mang mệnh HOÀNG KIM, rước được báu vật vào nhà, giàu sang phú quý, kiếm được bộn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi càng làm càng tốt, càng nhận được tín nhiệm của khách hàng. Tiếng lành đồn xa giúp con giáp này càng ngày càng thuận lợi phát triển sự nghiệp. Đó là lý do vì sao tuổi Hợi có thể phát tài vào thứ Năm và thứ Sáu.

Tài lộc vượng phát giúp con giáp này có cơ hội "nâng cấp" cuộc sống của mình. Không những thế, sự gia tăng về tiền bạc còn giúp tuổi Hợi có thêm khí thế, động lực để tiếp tục phấn đấu. Đây là lúc tuổi Hợi rất vượng vận quý nhân. Dù khởi sự lớn nhỏ đều có người trợ giúp con giáp này nên rất dễ thành công. 

Sang thứ Năm và thứ Sáu (23/2, 24/2), 3 con giáp được xác định mang mệnh HOÀNG KIM, rước được báu vật vào nhà, giàu sang phú quý, kiếm được bộn tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sang thứ Sáu ngày 10/2/2023, 3 con giáp may mắn rơi trúng kho vàng, tiền tài lan tỏa, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Sang thứ Sáu ngày 10/2/2023, 3 con giáp may mắn rơi trúng kho vàng, tiền tài lan tỏa, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tử vi có nói, sang thứ Sáu ngày 10/2/2023, TOP 3 con giáp may mắn có số giàu sang, vận trình vượng phát. Bản mệnh được Thần Tài nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

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