Sang thứ 6 và thứ 7 (28/4, 29/4), quý nhân gõ cửa nhà 3 con giáp này, đem lại may mắn và tài lộc, phú quý an khang

Tâm linh - Tử vi 27/04/2023 12:23

Những con giáp này sẽ được quý nhân gõ cửa nhà giúp họ gặt hái thành công trên con đường tài vận, vận may cũng vì thế mà ùn ùn kéo đến.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có tham vọng cao trên đường công danh sự nghiệp. Tuy họ không quá coi trọng danh lợi nhưng cũng không muốn sống cuộc sống tầm thường. Dù làm bất cứ việc gì, con giáp này cũng muốn làm thật chỉn chu, đến nơi đến chốn.

Ttử vi dự đoán, sang thứ 6 và thứ 7, người tuổi Tỵ được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc dồi dào, rực rỡ. Với những mục tiêu họ đã đề ra trước đó sẽ có thể hoàn thành đúng hoặc vượt kế hoạch. Ngoài ra, những người làm kinh doanh, buôn bán thì càng về cuối năm, hàng hóa càng bán chạy, lợi nhuận càng tăng nhiều. Con giáp này làm việc chăm chỉ, tích cực nên thu về thành quả xứng đáng.

Sang thứ 6 và thứ 7 (28/4, 29/4), quý nhân gõ cửa nhà 3 con giáp này, đem lại may mắn và tài lộc, phú quý an khang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sang thứ 6 và thứ 7, đường công danh của con giáp tuổi Hợi có nhiều biến chuyển tích cực. Công việc hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến, miễn là bạn chấp nhận khó khăn, thành quả thu về sẽ thực sự xứng đáng. Thời điểm có được sự ủng hộ của vận khí như này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống.

Làm việc quyết đoán, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình chính là yếu tố giúp bạn tiến đến thành công nhanh hơn. Từ thời điểm này, tuổi Hợi có thể tranh thủ đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư, bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực.

Sang thứ 6 và thứ 7 (28/4, 29/4), quý nhân gõ cửa nhà 3 con giáp này, đem lại may mắn và tài lộc, phú quý an khang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần luôn được biết đến với tính cách khôn khéo, giỏi đối nhân xử thế. Họ làm việc gì cũng cần tính toán rõ ràng chứ không tùy tiện. Tử vi có nói, sang thứ 6 và thứ 7, người tuổi Dần có vận khí vượng phát nên mưu sự tất thành. Họ nhận thêm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân.

Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng quan trọng. Những người buôn bán nhỏ cũng đắt hàng, đắt khách, vận thế ngày một suôn sẻ. Không những thế, người tuổi Dần còn có vận đào hoa vượng phát. Con giáp này sống tốt bụng, chân thành nên được nhiều người yêu mến, để ý. Những người độc thân sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình.

Sang thứ 6 và thứ 7 (28/4, 29/4), quý nhân gõ cửa nhà 3 con giáp này, đem lại may mắn và tài lộc, phú quý an khang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tháng 3 âm lịch: 3 con giáp rước thêm tài lộc, vận mệnh tỏa sáng như kim cương, tin vui tới tấp, lắm phúc nhiều phần

Tử vi tháng 3 âm lịch: 3 con giáp rước thêm tài lộc, vận mệnh tỏa sáng như kim cương, tin vui tới tấp, lắm phúc nhiều phần

Tử vi có nói, trong tháng 3 âm lịch, sự nghiệp của 3 con giáp khá nhiều may mắn nhờ có cát tinh phù hộ , rất có thể sẽ được thăng chức.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 ngày tới tử vi hôm nay tử vi cuối tháng 4 tử vi ngày 27/4/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to