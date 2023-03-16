Sang thứ 6 và thứ 7 (17/3, 18/3): Mọi việc xuôi thuận như ý, 3 con giáp cầu tiền được tiền, ước vàng có vàng, may mắn khôn xiết

Tâm linh - Tử vi 16/03/2023 20:23

Bước sang thứ 6 và thứ 7, 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, công danh thuận lợi. Tiền tài bản mệnh kiếm được trong giai đoạn này nhiều không đếm xuể.

Tuổi Ngọ

Bước sang thứ 6 và thứ 7, người tuổi Ngọ vận trình hanh thông, công danh phát triển. Bản mệnh có cơ hội chứng minh được năng lực của bản thân, mở ra con đường thăng tiến vượt bậc. Nếu đang có ý định thử sức ở một lĩnh vực mới, Ngọ có thể bắt tay vào làm ngay.

Từ thời gian này, Ngọ sẽ có khời đầu thuân lợi. Bạn có thể mở rộng thị trường kinh doanh để thu hái bạc vàng. Con đường tình duyên của Ngọ có nhiều chuyển biến tích cực, con giáp có thể gặp được người như ý trong tương lai.

Sang thứ 6 và thứ 7 (17/3, 18/3): Mọi việc xuôi thuận như ý, 3 con giáp cầu tiền được tiền, ước vàng có vàng, may mắn khôn xiết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sẽ có sự nghiệp phát tiến, tài lộc đong đầy trong ngày thứ 6 và thứ 7. Con giáp may mắn gặp được quý nhân phù trợ, hóa hung thành cát, đưa đường chỉ lối tới thành công. Bản mệnh tài lộc thăng hoa, kiếm tiền vô kể, tự tay gây dựng cuộc sống giàu sang, phú quý.

Tình trạng sức khỏe của Tý trong giai đoạn này có nhiều chuyển biến tích cực. Những căn bệnh lâu năm đã không còn có thể làm phiền bạn. Tý tận hưởng cuộc sống êm ấm, viên mãn bên gia đình.

Sang thứ 6 và thứ 7 (17/3, 18/3): Mọi việc xuôi thuận như ý, 3 con giáp cầu tiền được tiền, ước vàng có vàng, may mắn khôn xiết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng thứ 6 và thứ 7, người tuổi Mùi hỷ sự vây quanh, công danh xuôi thuận. Con giáp này nếu bắt đầu khởi nghiệp hay buôn bán nhỏ sẽ gặp nhiều may mắn, phất lên khấm khá. Lợi nhuận kiếm được giúp con giáp mở rộng làm ăn, nâng tầm sự nghiệp.

Còn nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh có được cơ hội thăng quan tiến chức, lương thưởng nhân lên không ngừng. Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng cơ hội để đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Sang thứ 6 và thứ 7 (17/3, 18/3): Mọi việc xuôi thuận như ý, 3 con giáp cầu tiền được tiền, ước vàng có vàng, may mắn khôn xiết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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