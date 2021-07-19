Sáng thứ 2 đầu tuần, 3 con giáp này chạm tay đến tài lộc, tiền bạc phú quý khỏi phải bàn

Tâm linh - Tử vi 19/07/2021 08:53

Tử vi đầu tuần cho thấy 3 con giáp này phú quý tràn trề, tiền tài xum xuê.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ thường vô cùng nhanh nhẹn và khéo léo trong giao tiếp. Theo tử vi cho biết vào thời điểm thứ 2 đầu tuần này, bản mệnh sẽ bùng nổ trong vận trình, đặc biệt là về tài lộc.

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Những người tuổi Tỵ thường vô cùng nhanh nhẹn và khéo léo trong giao tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này thần Tài ở bên giúp những chú Rắn có được cơ hội kiếm tiền, tăng thêm nguồn thu nhập. Chính thời điểm này vận may tài lộc trong thời gian này lớn đến mức bản mệnh đôi khi cũng phải bất ngờ với những gì mình đạt được một cách dễ dàng.

Công việc suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, chuyện tình cảm cũng diễn ra tốt đẹp giúp tuổi Tỵ cảm thấy phấn chấn, làm gì cũng thuận lợi hơn so với gia đoạn trước. Lúc này, bản mệnh cần tận dụng cơ hội, không bỏ lỡ thời cơ tốt để vươn lên đổi đời.

Tuổi Mùi

Phần lớn những người tuổi Mùi rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong công việc và cuộc sống họ có tính tự lập cao, không thích dựa dẫm ỷ lại người khác, thành công đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ và cố gắng nỗ lực mà có được.

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Theo tử vi vào thứ 2 đầu tuần này, tuổi Mùi sẽ có thể thực sự chuyển mình - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi thường suy nghĩ thấu đáo, luôn vui vẻ, nhiệt tình hỗ trợ mọi người. Bởi vậy cuộc sống của họ thường được ngưỡng mộ, gặp nhiều quý nhân.

Những người tuổi Mùi tốt bụng và chân thành song đôi khi vì sự cố chấp có chút ngang ngạnh nên trong cuộc sống họ hay gặp những khó khăn. Tuy nhiên, theo tử vi vào thứ 2 đầu tuần này, tuổi Mùi sẽ có thể thực sự chuyển mình, ghi nhận được những bước tiến lớn trong công việc và tài lộc của mình.

Tuổi Dậu

Nhìn chung, đời sống vật chất của người tuổi Dậu không bao giờ cạn kiệt, tiền hết rồi lại có. Thứ 2 đầu tuần, con giáp này được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí khá tốt, tài vận cũng vượng hơn so với thời gian trước đó.

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Nhiều cơ hội mới xuất hiện giúp tuổi Dậu có cơ hội kiếm tiền, làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, cả Chính Tài lẫn Thứ Tài đều khởi sắc giúp nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng lên. Dù là người làm công ăn lương hay chủ đầu tư thì vấn đề tài chính trong giai đoạn này đều rất tốt.

Nhiều cơ hội mới xuất hiện giúp tuổi Dậu có cơ hội kiếm tiền, làm giàu. Điều quan trọng là con giáp này phải chủ động nắm bắt thời cơ và nỗ lực cố gắng phát triển sự nghiệp. Chớ nên do dự kẻo cơ hội tốt sẽ về tay người khác.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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