Sang thứ 2, 3, 4 (ngày 6/2 - 8/2): Phúc lộc tề thiên, 3 con giáp kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 05/02/2023 05:59

Tử vi dự báo, đúng thứ 2, 3, 4 sẽ có 3 con giáp phát tài liên tiếp, lộc lá đủ đầy.

Tuổi Tý

Tuổi Tý trời sinh đã thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu. Dù phải nếm trải khá nhiều cơ cực, khó khăn và thất bại nhưng Tý chưa bao giờ đầu hàng số phận. Họ quyết tâm đổi đời, không ngừng hoàn thiện bản thân nên đã chiến thắng nghịch cảnh, vươn lên làm giàu.

Trong thứ 2, 3, 4, nhờ được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân chiếu cố Tý sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Đặc biệt, thời gian này sẽ là thời cơ vàng để con giáp giàu có này ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn khổ cũng không được.

Sang thứ 2, 3, 4 (ngày 6/2 - 8/2): Phúc lộc tề thiên, 3 con giáp kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thời gian gần đây, người tuổi Dần gặp nhiều phiền phức trong công việc, chuyện tình cảm không thuận lợi, tài vận đình trệ, thu nhập khó khăn, ít có cơ hội phát triển. Những điều này khiến cho tinh thần tuổi Dần sa sút, chán nản trong cuộc sống.

Đúng thứ 2, 3, 4 do vận thế khởi sắc, Thần Tài ưu ái nên vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Dần. Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội phát triển nhanh chóng trong công việc, dễ dàng được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn với nguồn thu nhập khủng.

Sang thứ 2, 3, 4 (ngày 6/2 - 8/2): Phúc lộc tề thiên, 3 con giáp kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Khôn ngoan, tinh tế lại có chí tiến thủ nên Thìn sớm gặt hái được những thành tựu đáng nể khi còn khá trẻ. Dẫu mang mệnh phú quý nhưng Thìn chưa bao giờ dựa dẫm bất cứ ai. Họ phấn đấu miệt mài, chăm chỉ làm việc để khẳng định tài năng của chính mình.

Được sao Hồng Loan chiếu mệnh nên tài vận của con giáp giàu sang này sẽ khởi sắc ngoạn mục trong thứ 2, 3, 4. Thời gian này, tiền ùa vào nhà, cứ vơi lại đầy chính là phúc phần trời ban cho Thìn vì nỗ lực suốt thời gian qua.

Sang thứ 2, 3, 4 (ngày 6/2 - 8/2): Phúc lộc tề thiên, 3 con giáp kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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