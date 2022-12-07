Sang tháng Chạp cuối năm 2022, 3 con giáp khổ trăm bề bỗng chốc đổi đời, mở nắp hủ vàng, gánh tiền mỏi vai, bạc vàng không thiếu, đại cát đại lợi

Theo tử vi phương Đông báo hiệu, sang tháng Chạp cuối năm 2022 là thời gian đại cát, đại lợi; thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà 3 con giáp này kiếm tiền bội thu

Tuổi Mão Xin chúc mừng tuổi Mão là con giáp may mắn vượng phát vào tháng Chạp cuối năm 2022. Theo tử vi phương Đông đoán định những ngày này được coi là ngày trời đất khởi khí, khai lộc, Thần Tài rải lộc muôn nơi. Tuổi Mão hứng trọn lộc trời mà gặt hái được nhiều thành công ở mọi phương diện cuộc sống, nhất là với những người làm công ăn lương, được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng. Với những người làm kinh doanh tự do tạo ra bão đơn, làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm nhưng lại không hề thấy mệt mỏi mà còn vui tươi, phấn khởi hơn bao giờ hết. Cứ thế phát huy thì chẳng mấy chốc bạn chiếm được ưu thế trên thị trường. Phương diện tình cảm lại càng hạnh phúc tràn đầy, với những người đã có gia đình sẽ có một chuyến du lịch gắn kết tình cảm giữa các thành viên cũng như để tổng kết một năm làm việc vất vả.

Xin chúc mừng tuổi Mão là con giáp may mắn vượng phát vào tháng Chạp cuối năm 2022 - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Người tuổi Mùi nhanh nhạy phát hiện và nắm bắt chắc chắn cơ hội gây ấn tượng với lãnh đạo, những ý kiến đóng góp của bạn rất được lònhg cấp trên, khẳng định được vị thế bản thân. Với lối suy nghĩ chín chắn, cởi mở, ham học hỏi, dù biết nhiều nhưng lại vô cùng khiêm tốn mà nắm bắt vấn đề nhanh nhạy và luôn có hướng giải quyết tiềm năng. Với thời điểm vận khí đang lên cao, đặc biệt là tháng Chạp cuối năm 2022, các mối quan hệ làm ăn cũng sẽ tự tìm đến, họ chủ động kết giao với bạn, đưa ra cho bạn lối đi hữu ích. Sở hữu giai đoạn thăng tiến, rủng rỉnh tiền bạc, bạn hoàn toàn có thể tính đến chuyện đầu tư làm giàu. Người độc thân nhờ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà được đối tượng khác giới chú ý đến, thậm chí là rất ngưỡng mộ tính cách, sự giỏi giang của bạn mà chủ động bày tỏ tình cảm.



Với thời điểm vận khí đang lên cao, đặc biệt là tháng Chạp cuối năm 2022, các mối quan hệ làm ăn cũng sẽ tự tìm đến, họ chủ động kết giao với bạn, đưa ra cho bạn lối đi hữu ích - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Theo tử vi 12 con giáp, bước vào những ngày này, tuổi Tỵ lại càng nhìn nhận được giá trị và vị thế của mình, xác định được lối đi đúng đắn, đem lại lại nhiều bước tiến triển đáng quý trên mọi phương diện. Cát tinh đem đến công việc triển vọng, chuyện làm ăn dễ dàng hơn nhiều phần trong tháng Chạp cuối năm 2022. Nếu bản mệnh đã nung nấu ý chí thành lập công ty riêng, trung tâm hay cửa hàng thì nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay lúc này vì khả năng thành công là rất cao. Người độc thân tự tin thể hiện cá tính của mình, sự thẳng thắn nhưng cũng không kém phần tế nhị lại thu hút đối phương. Thời điểm này bạn cũng rất dễ phải lòng ai đó, hãy tìm cách kéo gần mối quan hệ với đối phương để mối quan hệ sớm bước sang trang mới. Cát tinh đem đến công việc triển vọng, chuyện làm ăn dễ dàng hơn nhiều phần trong tháng Chạp cuối năm 2022 - Ảnh minh họa: Internet * Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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