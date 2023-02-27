Sang tháng 3 và tháng 4: TOP 3 con giáp được Thần Tài chốt sổ đỏ, cuộc sống thăng hoa, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 27/02/2023 20:47

Trong tháng 3 và tháng 4, những con giáp may mắn này sẽ được hưởng cuộc sống an yên, giàu sang phú quý không ai sánh bằng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trời sinh vốn chịu khó, lại ham học hỏi, luôn thích khám phá những điều mới lạ nên con giáp này làm gì cũng đạt được thành quả cao hơn người xung quanh. Người tuổi Thân phát triển rất tốt trên con đường sự nghiệp vào đúng tháng 3 và tháng 4.

Tử vi học của những người tuổi Thân có nói, thời điểm này, tuổi Thân có thể đổi đời, một bước lên mây, bỗng chốc trở thành tỷ phú. Con giáp này rất may mắn khi liên tiếp lọt sổ vàng của Thần Tài, được cho hưởng tài lộc, may mắn bất ngờ.

Sang tháng 3 và tháng 4: TOP 3 con giáp được Thần Tài chốt sổ đỏ, cuộc sống thăng hoa, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sang tháng 3 và tháng 4, con đường làm quan của người tuổi Dậu khá rộng mở. Với sự nhanh nhẹn và tài trí thông minh của mình, tuổi Dậu hoàn toàn có thể tự tay nắm bắt những cơ hội thăng chức, tăng lương đáng mơ ước. Quý nhân cũng xuất hiện trợ giúp bản mệnh khá nhiều trong cuộc sống. Nhiều chuyện tưởng chừng phức tạp, rắc rối lại được giải quyết một cách nhanh chóng và đơn giản đến bất ngờ.

Trong chuyện tình cảm, đào hoa khá vượng là thời điểm thích hợp để những người tuổi Dậu còn độc thân tìm kiếm nửa kia của mình. Bạn hãy chủ động và mạnh dạn hơn trong việc kéo gần khoảng cách với những ai mà bạn cảm thấy có thiện cảm.

Sang tháng 3 và tháng 4: TOP 3 con giáp được Thần Tài chốt sổ đỏ, cuộc sống thăng hoa, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất có thể nhận được sự nâng đỡ đến từ bạn bè hoặc người thân có quyền có chức, nhờ vậy mà mọi việc đều được tiến triển một cách thuận lợi hơn nhiều trong tháng 3 và tháng 4. Kể cả bạn không phải là người có quan hệ đi chăng nữa, nếu biết nắm bắt thời cơ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn vẫn sẽ được cấp trên trọng dụng, đạt được sự ưu ái của nhiều người có chức, có quyền trong tập thể.

Trên phương diện tình cảm, những người còn độc thân khá vượng vận đào hoa. Bạn nhận được sự săn đón của nhiều người khác giới, nếu có thể mở lòng hơn thì cơ hội “thoát ế” sẽ nằm trong lòng bàn tay của bạn. Với những người đã lập gia đình, vợ chồng hòa thuận, đồng lòng giúp bạn tiếp tục an tâm để phát triển sự nghiệp.

Sang tháng 3 và tháng 4: TOP 3 con giáp được Thần Tài chốt sổ đỏ, cuộc sống thăng hoa, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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