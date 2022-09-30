Sang tháng 10/2022, 3 con giáp này ăn LỘC trời ban, BỘI THU TÀI LỘC, “bốc hết tiền bạc” thiên hạ, phát tài không ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 08:25

Vào tháng 10/222, 3 con giáp này có nguồn thu nhập cực khủng.

 

Tuổi Tý

Tháng 10, tài vận của người tuổi Tý rất tốt đặc biệt là các nguồn thu chính, do được cấp trên đánh giá cao, con giáp này sẽ có thêm một khoản tiền thưởng kếch xù. Ngoài ra, do phát huy được năng lực bản thân, người tuổi Tý cũng sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, điều này giúp cho các khoản tích lũy trong tài khoản của con giáp này tăng lên nhanh chóng. Người tuổi Tý không phải lo lắng về tài chính nữa.

Sang tháng 10/2022, 3 con giáp này ăn LỘC trời ban, BỘI THU TÀI LỘC, “bốc hết tiền bạc” thiên hạ, phát tài không ai bì kịp - Ảnh 1
Tháng 10, tài vận của người tuổi Tý rất tốt. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Trong tháng 10, vận thế của người tuổi Tuất rất tốt, đặc biệt về tài vận, sẽ có thêm những khoản thu lớn bất ngờ. Con giáp này có thể tận dụng thời điểm tốt này để đầu tư chứng khoán hay ngoại tệ chắc chắn sẽ có lợi nhuận không nhỏ. Do khéo léo trong đối nhân xử thế nên trong tháng 10, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân phù trợ trong công việc nên có cơ hội lớn trong việc thăng chức tăng lương, giúp cho thu nhập tăng lên gấp bội.

Tuổi Ngọ

Tâm trạng của người tuổi Ngọ trong tháng 10 rất tốt nên hiệu suất công việc được nâng cao rõ rệt do đó sẽ có cơ hội nâng lương nâng chức. Ngoài ra, nguồn thu phụ của người tuổi Ngọ trong tháng 10 khởi sắc rõ rệt, cho dù là đầu tư kiếm lời hay tham gia mua xổ số thì khả năng trúng thưởng rất cao. Trong thời gian này, người tuổi Ngọ nên biết tận dụng cơ hội để mở rộng việc kinh doanh, chắc chắn sẽ kiếm tìm được một đối tác làm ăn tốt, đem lại những khoản lợi nhuận lớn.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 – 2/10), Thần Tài ban phát vận may, 3 con giáp trúng số độc đắc liên miên, đổi mệnh đại gia, phát tài phát lộc, ôm đống tiền to, phất lên giàu khủng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 – 2/10), Thần Tài ban phát vận may, 3 con giáp trúng số độc đắc liên miên, đổi mệnh đại gia, phát tài phát lộc, ôm đống tiền to, phất lên giàu khủng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 – 2/10), 3 con giáp này may mắn hưởng lộc Trời ban, phất lên giàu khủng, muốn gì được nấy, cuộc sống thăng hoa.

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