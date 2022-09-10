Sang Tết trung thu (15/8 âm lịch), xoay chuyển nghịch cảnh, 3 con giáp đón lộc đủ đầy, tiền tài dư dả, rộng mở công danh

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 08:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán, sang Tết trung thu, 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần may mắn ‘chống lưng’, đường công danh rộng mở, tài vận thênh thang.

Tuổi Dần

Sang Tết trung thu, con giáp may mắn tuổi Dần thực sự nỗ lực và đạt được những thành tích tốt, vì vậy cấp trên dường như sẽ cân nhắc bạn vào những vị trí tốt với mức thu nhập ổn định hơn. Bạn cũng thường xuyên gặp may mắn trong cuộc sống. Do đó, bạn hãy nắm bắt cơ hội của mình và thành quả đạt được sẽ vô cùng rực rỡ.

Không chỉ vậy, người tuổi Dần còn gặp được quý nhân phù trợ, việc khó khăn có thể vượt qua dễ dàng, thậm chí là thuận lợi. Đường công danh sẽ vô cùng sáng và phát triển mạnh, có thể được tăng lượng, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong công ty. Sắp tới, bạn hãy nắm bắt cơ hội của mình vì cơ hội không phải lúc nào cũng xuất hiện.

Sang Tết trung thu (15/8 âm lịch), xoay chuyển nghịch cảnh, 3 con giáp đón lộc đủ đầy, tiền tài dư dả, rộng mở công danh - Ảnh 1
Sang Tết trung thu, con giáp may mắn tuổi Dần thực sự nỗ lực và đạt được những thành tích tốt, vì vậy cấp trên dường như sẽ cân nhắc bạn vào những vị trí tốt với mức thu nhập ổn định hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đường công việc, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ trở nên thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ nhờ Thần May Mắn “chống lưng” khi sang ngày Tết trung thu này. Những người có ý định đi du học, xuất ngoại hoặc làm ăn xa nên tiến hành trong hôm nay. Bạn hoàn toàn có quyền được đòi hỏi những quyền lợi tốt cho mình trong thời gian này.

Bên cạnh đó, nhờ Lục Hợp nên chuyện gia đình, yêu đương của bản mệnh khá tốt. Vợ chồng cảm thông, thấu hiểu cho nhau, sống thiên về tình cảm, nam nữ tuổi này biết cách chăm lo gia đình. Ra ngoài thì giỏi ăn nói, hay được người khác giúp đỡ bất ngờ.

Sang Tết trung thu (15/8 âm lịch), xoay chuyển nghịch cảnh, 3 con giáp đón lộc đủ đầy, tiền tài dư dả, rộng mở công danh - Ảnh 2
Đường công việc, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ trở nên thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ nhờ Thần May Mắn “chống lưng” khi sang ngày Tết trung thu này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tết trung thu đến, người tuổi Thìn đón vận trình khá sáng sủa nhờ Chính Tài hỗ trợ. Bản mệnh tự tin thực hiện được những kế hoạch và ý tưởng độc đáo của mình, đạt được những bước tiến quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Thời gian trước bạn vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu.

Đây cũng là ngày nhân duyên vô cùng khởi sắc, đào hoa nở rộ mang đến nhiều tin vui cho con giáp này. Tình yêu đôi lứa sớm đón nhận niềm vui, mối quan hệ giữa hai người cũng có sự tiến triển vượt bậc.

Sang Tết trung thu (15/8 âm lịch), xoay chuyển nghịch cảnh, 3 con giáp đón lộc đủ đầy, tiền tài dư dả, rộng mở công danh - Ảnh 3
Tết trung thu đến, người tuổi Thìn đón vận trình khá sáng sủa nhờ Chính Tài hỗ trợ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tín tham khảo, chiêm nghiệm

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