Sang nhuận tháng 2 âm lịch: Tích phước hành thiện, 3 con giáp ĐẦY TIỀN LẮM CỦA, may mắn gõ cửa nhà, phát tài cực lớn

Tâm linh - Tử vi 14/03/2023 10:14

Bước sang nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp thêm hỉ thêm tài, choáng váng vì tiền bạc bất ngờ rơi xuống, an nhàn mà hưởng lộc.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ thường có đặc điểm là ý chí mạnh mẽ, quyết tâm và ngoan cường. Họ ít khi chịu nhượng bộ nên dễ rơi vào các tình huống khó kiểm soát cảm xúc. Đây sẽ là hạn chế lớn nhất khi gặp vòng xoáy mâu thuẫn trong công việc hay cuộc sống.

Nếu có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn thì bước sang nhuận tháng 2 âm lịch sẽ là cơ hội để trở thành con giáp đứng đầu tài lộc, thăng quan tiến chức. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn cần tập trung nhiều tâm huyết và nỗ lực hơn để mở đường đi lên. 

Sang nhuận tháng 2 âm lịch: Tích phước hành thiện, 3 con giáp ĐẦY TIỀN LẮM CỦA, may mắn gõ cửa nhà, phát tài cực lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp đón tài lộc khởi sắc trong nhuận tháng 2 âm lịch. Giai đoạn này buộc những chú Rồng phải vững tâm trí, lập kế hoạch cụ thể, thận trọng từ lời nói đến việc làm thì mới tránh được thất bại.

Bất chấp những hung tinh cản đường, người tuổi Thìn sẽ gặp sao may mắn, chính là những quý nhân phù trợ. Bản tính con giáp này luôn nỗ lực không ngừng, khi có người nâng đỡ thêm, họ sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức.

Sang nhuận tháng 2 âm lịch: Tích phước hành thiện, 3 con giáp ĐẦY TIỀN LẮM CỦA, may mắn gõ cửa nhà, phát tài cực lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là một con giáp giàu sang nhất trong nhuận tháng 2 âm lịch. Bạn sẽ có không ít cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, phát huy thế mạnh. Bạn luôn vận dụng tốt những cơ hội để có thể đạt được bước tiến vững chắc trong sự nghiệp.

Từ đó, bạn sẽ tăng cao nguồn thu nhập chính, loại bỏ được các tác động rủi ro xung quanh. Chỉ cần bạn tự làm, tự ăn bằng chính năng lực của mình sẽ kiếm tiền rất mạnh. Khi nắm bắt đúng thời cơ, họ vẫn rủng rỉnh tiền bạc.

Sang nhuận tháng 2 âm lịch: Tích phước hành thiện, 3 con giáp ĐẦY TIỀN LẮM CỦA, may mắn gõ cửa nhà, phát tài cực lớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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