Sang nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp sớm muộn cũng chạm đỉnh cao danh vọng, cơn mưa tài lộc ập xuống, vận trình rực rỡ, ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sang nhuận tháng 2 âm lịch, đường công danh sự nghiệp của tuổi Thân ngày càng rộng mở, có điềm báo thăng quan tiến chức ngày càng rõ rệt. Bản mệnh cũng được hưởng nhiều may mắn từ cục diện này. Một phần là nhờ vào sự may mắn, nhưng phần lớn là do con giáp này có tài năng nên đã tự mình tạo ra cơ hội thể hiện bản lĩnh, từng bước gây dựng sự nghiệp từ những viên gạch đầu tiên.

Người tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc, tài lộc dồi dào, bạn thoải mái chi tiêu cho những gì cần thiết mà không cần phải lo lắng suy nghĩ gì nhiều. Chỉ cần chăm chỉ làm việc thì không phải sợ túng thiếu. Con giáp này nổi tiếng là rộng rãi, hào phóng với mọi người, cũng bởi vậy nên khi bạn cho đi một đồng thì ông trời sẽ ưu ái cho bạn nhận lại một thứ gì đó có giá trị lớn hơn rất nhiều lần.