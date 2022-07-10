Sang ngày thứ 2 đầu tuần, đúng 12 giờ trưa, 3 con giáp trúng quả trời cho, tiền bạc phủ lối, may mắn đổi đời chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 07:18

Tử vi có nói, đúng 12 giờ trưa thứ 2 đầu tuần, những con giáp may mắn này vô cùng thăng hoa trong cuộc sống, thăng quan phát tài, tình duyên vô cùng viên mãn.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa thứ 2, người tuổi Dậu chính là con giáp vô cùng may mắn, dễ thăng tiến trong vông việc và tài lộc. Từ thời gian này, người tuổi Dậu có cơ hội gặp được quý nhân gúp cuộc sống lên như diều gặp gió, hốt vàng hốt bạc về nhà.

Đặc biệt người tuổi Dậu nếu còn độc thân sẽ có rất nhiều người theo đuổi nhanh chóng thoát khỏi kiếp độc thân và tìm thấy tình duyên đích thực của mình. Với những người có gia đình thì đây chính là thời gian hạnh phúc.

Sang ngày thứ 2 đầu tuần, đúng 12 giờ trưa, 3 con giáp trúng quả trời cho, tiền bạc phủ lối, may mắn đổi đời chỉ sau một đêm - Ảnh 1
Tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa thứ 2, người tuổi Dậu chính là con giáp vô cùng may mắn, dễ thăng tiến trong vông việc và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đối với những người tuổi Tỵ, tử vi dự báo sang 12 giờ trưa mai là khoảng thời gian có sự biến chuyển lớn trong vận trình. Người tuổi này biết sử dụng thời gian sao cho khéo léo, lại biết nắm bắt cơ hội phát lộc trong tầm tay.

Người tuổi Tỵ sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Tuổi Tỵ sẽ vươn lên là một trong những con giáp vượng đường tài lộc nhất.

Sang ngày thứ 2 đầu tuần, đúng 12 giờ trưa, 3 con giáp trúng quả trời cho, tiền bạc phủ lối, may mắn đổi đời chỉ sau một đêm - Ảnh 2
Đối với những người tuổi Tỵ, tử vi dự báo sang 12 giờ trưa mai là khoảng thời gian có sự biến chuyển lớn trong vận trình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người cầm tinh con Mèo sẽ có con đường vận trình tài lộc rất tốt khi sang 12 giờ trưa mai. Những năm gần đây, người tuổi Mão đã gặp phải không ít khó khăn, thậm chí là mất mát, tuy nhiên thời gian này, bản mệnh sẽ thu về được những thành quả xứng đáng.

Sau khi có quý nhân xuất hiện trong vận trình, người tuổi Mão sẽ cảm nhận rõ được sự biến chuyển tích cực trong vận trình của mình, cơ hội kiếm tiền nhanh chóng ập đến. Những chú Mèo cũng bất ngờ khi may mắn ập đến.

Sang ngày thứ 2 đầu tuần, đúng 12 giờ trưa, 3 con giáp trúng quả trời cho, tiền bạc phủ lối, may mắn đổi đời chỉ sau một đêm - Ảnh 3
Người cầm tinh con Mèo sẽ có con đường vận trình tài lộc rất tốt khi sang 12 giờ trưa mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ giờ đến giữa tháng 7 dương lịch, 3 con giáp phủi sạch vận xui, đón chào may mắn, đổi đời ngoạn mục, tài lộc thăng hoa

Từ giờ đến giữa tháng 7 dương lịch, 3 con giáp phủi sạch vận xui, đón chào may mắn, đổi đời ngoạn mục, tài lộc thăng hoa

Tử vi 12 con giáp dự đoán, từ giờ đến giữa tháng 7, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, thu tài lộc của thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 2 tử vi ngày 11/7 tử vi ngày 10/7/2022 tử vi ngày mai 3 con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 39 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 42 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng