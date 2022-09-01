Sang ngày đầu tiên tháng 9 dương lịch (1/9), 3 con giáp ra cửa hốt tiền vàng, quý nhân chắn cửa, càng chăm chỉ càng giàu có

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 04:57

Tử vi dự đoán 3 con giáp có đường công danh sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào nhất trong ngày đầu tiên của tháng 9/2022.

Tuổi Thìn

Từ đầu năm đến nay, người tuổi Thìn gặp sao xấu nên gặp một số sự cố, tài nạn ngoài ý muốn. Con giáp này cũng không có thu nhập dồi dào như năm ngoái. Dù gặp không ít khó khăn nhưng họ không vì thế mà nản lòng, nhụt chí.

Tử vi có nói, trong ngày đầu tiên của tháng 9, người tuổi Thìn được trời ban tài lộc, bất kể nam hay nữ đều có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này gặp vận đỏ, sự nghiệp thăng tiến không ngờ. Người làm công ăn lương dễ được cất nhắc, nhận cơ hội mới. Người làm kinh doanh dễ gặp được khách hàng, ký được hợp đồng, mọi thương vụ đều hanh thông, suôn sẻ.

Sang ngày đầu tiên tháng 9 dương lịch (1/9), 3 con giáp ra cửa hốt tiền vàng, quý nhân chắn cửa, càng chăm chỉ càng giàu có - Ảnh 1
Tử vi có nói, trong ngày đầu tiên của tháng 9, người tuổi Thìn được trời ban tài lộc, bất kể nam hay nữ đều có bước tiến lớn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Bước sang ngày đầu tiên của tháng 9 (1/9), người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Tuổi Thân cũng là người kiên cường, kiên định với mục tiêu mình đã đề ra, không dễ dàng gì bỏ cuộc giữa chừng.

Người làm ăn kinh doanh cũng phát tài phát lộc, lại gặp thêm quý nhân phù trợ. Người tuổi Thân giàu chí tiến thủ nên thường được bậc tiền bối nâng đỡ. Chỉ cần thêm một chút may mắn là họ có thể trở thành người lãnh đạo, ông chủ giàu có.

Sang ngày đầu tiên tháng 9 dương lịch (1/9), 3 con giáp ra cửa hốt tiền vàng, quý nhân chắn cửa, càng chăm chỉ càng giàu có - Ảnh 2
Bước sang ngày đầu tiên của tháng 9 (1/9), người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp được trời ban phúc khí, tài lộc dồi dào. Người tuổi này giàu lòng thương người, dễ đồng cảm với những mảnh đời kém may mắn. Vì vậy, về hậu vận, người tuổi Tuất thường có cuộc sống an nhàn, ấm êm, tuy không quá giàu sang nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.

Trong ngày đầu tiên của tháng 9, người tuổi Tuất làm ăn kinh doanh tài lộc dồi dào, có quý nhân phù trợ. Người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện tài năng, sự nghiệp nhờ đó cũng thăng tiến không ngừng. Người đang tìm kiếm việc làm cũng tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân với mức đãi ngộ hấp dẫn. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội và nỗ lực hết mình, người tuổi này làm đâu gặt đó, tài khoản nhảy số ầm ầm.

Sang ngày đầu tiên tháng 9 dương lịch (1/9), 3 con giáp ra cửa hốt tiền vàng, quý nhân chắn cửa, càng chăm chỉ càng giàu có - Ảnh 3
Trong ngày đầu tiên của tháng 9, người tuổi Tuất làm ăn kinh doanh tài lộc dồi dào, có quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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