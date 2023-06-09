Sáng mùng 1/5 âm lịch tới: 3 con giáp nhận đại phú đại quý, sự nghiệp phất lên trông thấy, thu nhập tăng cao, tình duyên mỉm cười, nắm chắc cơ hội đứng trên núi tiền, mọi thứ như ý

Dậu sẽ ký được hợp đồng lớn hoặc thu thêm nhiều khách hàng mới về cho mình. Bạn nào gặp khó khăn trong công việc hãy mạnh dạn nhờ đến các mối quan hệ ngoại giao mà mình quen biết. Chính Tài cũng đem đến tin vui về lương thưởng hoặc quà cáp cho con giáp này. Hãy cứ tập trung cho công việc hiện tại, trời sẽ không phụ lòng người có tâm. Những phút giây trôi qua chắc chắn rằng bạn đang nỗ lực hơn từng ngày để kiếm thật nhiều tiền đem lại cuộc sống sung sướng.

Tình cảm chủ yếu phát triển ở khía cạnh bạn bè và các mối quan hệ làm ăn. Con giáp khéo ăn khéo nói này luôn biết cách đối nhân xử thế và lựa lời để người ta phải nể mình. Thật thà thường thua thiệt nhưng bạn vẫn thích thật thà và trung thực, tin rằng luật nhân quả rất công bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp này lạc quan, phóng khoáng, nhưng dễ thiên về ba hoa nên hay hỏng việc. Bản mệnh nếu khiêm tốn và ít nói thêm chút nữa có lẽ sẽ may mắn hơn. Vận trình tài lộc của tuổi Thân khá ổn định, không có nhiều khoản phát sinh trong ngày. Nếu đang làm dở việc gì thì con giáp này cứ tiếp tục làm đừng bỏ dở giữa chừng kẻo hao hụt tiền bạc, thời gian.

Tình cảm thiên về gia đình nhiều hơn, đặc biệt là những người đang ở cạnh cha mẹ hoặc lập gia đình. Tuổi Thân được nhắc nhở dù làm gì, ở đâu thì cũng nên khiêm nhường, bớt nóng giận thì sẽ được mọi người yêu quý ủng hộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc, sự nghiệp của tuổi Tuất thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ. Những người có ý định đi du học, xuất ngoại hoặc làm ăn xa nên tiến hành trong ngày. Con giáp này hoàn toàn có quyền được đòi hỏi, chọn lấy những quyền lợi tốt cho mình. Tiền bạc rủng rỉnh trong tay, tài lộc thu về khá nhiều, có cả lộc ăn uống, quà cáp. Tiền bạc đủ để chi tiêu cũng như cho bản mệnh thêm động lực để tiếp tục cố gắng và nỗ lực hơn trong công việc của mình.

Vận trình tình cảm cũng may mắn. Con giáp này nhiệt tình giúp đỡ mọi người, cũng rất tốt bụng và thân thiện, chẳng khi nào ngại ngần khi thấy người khác gặp khó khăn. Sau này bản mệnh đi đâu cũng dễ được những người tốt bụng giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm