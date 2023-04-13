Sang giữa tháng 4/2023: Trên có Thần Tài, dưới có quý nhân, 3 con giáp đạt đỉnh tài lộc, may mắn phủ phê, nhiều cơ hội thăng tiến

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu khà trầm lặng, ít nói. Con giáp này có năng lực, lại cần cù chịu khó nên có thể thành công. Vốn dĩ với đầu óc nhạy bén, người tuổi này tìm ra nhiều cơ hội để thăng tiến. Người tuổi này có phúc khí nên sẽ sớm được quý nhân nâng đỡ.

Sang giữa tháng 4/2023, người tuổi Sửu có tài vận dồi dào. Họ gặp được quý nhân, được người tốt giúp đỡ trong cuộc sống cũng như công việc. Những người làm kinh doanh sẽ gặp được bạn làm ăn có uy tín, các thương vụ thu về nhiều thành quả. Những người làm công ăn lương cũng có tài lộc dồi dào, được cấp trên nâng đỡ. Người tuổi này nên tập trung toàn bộ sức lực để kiếm tiền. Chỉ cần nỗ lực hết sức mình, họ có thể kiếm được khoản thu nhập lớn hơn nhiều so với trước đây. Được Trời phú cho sức khỏe dồi dào, họ làm việc không ngừng nghỉ, nguồn thu tăng lên nhanh chóng. Người tuổi này mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho gia đình.