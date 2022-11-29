Sang Đông đổi vận, mùa lạnh có tiền: 3 con giáp trên có Thần Tài độ mệnh, dưới có Quý Nhân dìu bước, giàu sang khó bì, đại lộc ghé thăm, tiền vàng đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 12:15

Bước vào mùa đông năm nay, những con giáp này đã may lại càng may hơn, vạn sự như ý, làm gì cũng đều thuận lợi, trôi chảy hơn hẳn.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có lý tưởng cao đẹp, nhiệt tình tích cực và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Họ làm việc gì cũng nhất quán, tận tâm, đảm bảo được kết quả tốt.

Người tuổi này đa phần đều tài năng, tham vọng, luôn tự hoàn thiện bản thân, không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Họ có thể duy trì đam mê công việc trong một thời gian dài. Con giáp này vốn có nhiều tham vọng, không chịu sống an phận. Cuộc sống của họ vốn đã không đứng yên. 

Sang Đông đổi vận, mùa lạnh có tiền: 3 con giáp trên có Thần Tài độ mệnh, dưới có Quý Nhân dìu bước, giàu sang khó bì, đại lộc ghé thăm, tiền vàng đầy ụ - Ảnh 1

Bước vào mùa đông năm nay, người cầm tinh con rồng sẽ gặp nhiều may mắn, có tin vui đến nhà. Người tuổi này đi xa lập nghiệp, làm ăn kinh doanh ắt sẽ phát tài. Không những thế, xung quanh người tuổi Thìn còn có quý nhân. 

Vì vậy, nếu họ gặp phải những rắc rối thì sẽ dễ dàng giải quyết. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội thăng tiến trong công việc. Họ có thêm nghề tay trái, làm việc tăng ca để kiếm thêm thu nhập. Người tuổi này làm việc chăm chỉ ắt thu tiền về đầy túi, không phải chịu khó khăn, thiếu thốn nữa.

Tuổi Dần

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Với người làm công sở, mùa đông năm nay chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại khó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Sang Đông đổi vận, mùa lạnh có tiền: 3 con giáp trên có Thần Tài độ mệnh, dưới có Quý Nhân dìu bước, giàu sang khó bì, đại lộc ghé thăm, tiền vàng đầy ụ - Ảnh 2

Cũng có thể, con giáp phát tài sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè.

Tuổi Thân

Tuổi Thân được sao Thiên Đức chiếu rọi nên được quý nhân hỗ trợ vào mùa đông năm nay. Đường công danh sự nghiệp vô cùng sáng sủa khi bản mệnh dễ dàng phát huy năng lực của bản thân và được cấp trên chú ý.

Người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có đường tiền tài khả quan. Nếu như thời gian trước, tuổi Thân khá chật vật khi phải cân đo đong đếm thì hiện tại dư dả, có thể nghĩ cho các kế hoạch tương lai. Bạn có các nguồn thu nhập khá giả, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực.

Sang Đông đổi vận, mùa lạnh có tiền: 3 con giáp trên có Thần Tài độ mệnh, dưới có Quý Nhân dìu bước, giàu sang khó bì, đại lộc ghé thăm, tiền vàng đầy ụ - Ảnh 3

Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi khi được khách hàng và đối tác tin tưởng nên tiền đổ về túi nhanh chóng. Dù phải làm việc hết năng suất nhưng cũng nhờ vậy mà bạn kiếm được một khoản kha khá cho bản thân. Bạn có thể suy tính đến việc tung những mặt hàng mới ra ngoài thị trường, tranh thủ lợi thế dẫn đầu.

Đường sự nghiệp của người làm công việc cố định cũng có nhiều may mắn hơn người. Bản mệnh có năng lực nhưng trước giờ chưa có cơ hội thể hiện, hôm nay đã hoàn toàn phát huy sức mình, khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngạc nhiên và công nhận về những gì bạn làm được.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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