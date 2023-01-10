Sang đầu tháng Giêng, Thần Tài ân sủng 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, vận may ập đến, không thành đại gia cũng dư dả tiền xài

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 21:09

Dự đoán đầu tháng Giêng, 3 con giáp sau đây sẽ gặp nhiều may mắn, các cánh cửa cơ hội liên tục mở ra đếm không xuể. Bạn nhớ nắm bắt cơ hội tốt này nhé!

Tuổi Dần

Dự đoán đầu tháng Giêng là thời điểm khá thuận lợi đối với người tuổi Dần. Dưới sức ảnh hưởng tích cực của Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng, bạn gặp được nhiều cơ hội hiếm có, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Thời điểm này, người làm lãnh đạo thường nhận được nhiều sự kính trọng, ngưỡng mộ của cấp dưới. Còn những người làm công ăn lương cũng có cơ hội để khẳng định điểm mạnh của mình với tập thể.

Bạn không nên e ngại, hãy mạnh dạn hơn trong việc thể hiện ý kiến cá nhân, rất có thể, bạn sẽ khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Về phương diện tài lộc, bạn có thể được thưởng nóng nhờ những cống hiến trong công việc. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhận được lãi lời từ những mối đầu tư trước đó. Thậm chí, bạn còn nhanh chóng tìm được những nguồn khách hàng, đối tác mới đầy triển vọng để có thể mở rộng làm ăn.

Sang đầu tháng Giêng, Thần Tài ân sủng 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, vận may ập đến, không thành đại gia cũng dư dả tiền xài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dự đoán đầu tháng Giêng, người tuổi Mùi là một trong những con giáp có nguồn thu nhập khá dồi dào. Bạn làm việc tốt nên dễ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, có cơ hội được tăng lương thăng chức. Nguồn thu chủ yếu dựa vào khoản tiền lương cố định hàng tháng. Số tiền đầu tư cho các hoạt động kinh doanh bất động sản, cổ phiếu tuy không có lợi nhuận khả quan như dự tính nhưng cũng không có dấu hiệu thâm hụt.

Còn với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì bạn sẽ được hưởng một khoản lợi nhuận tương xứng với công sức đã bỏ ra. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập không thể nào ít hơn người khác được.

Sang đầu tháng Giêng, Thần Tài ân sủng 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, vận may ập đến, không thành đại gia cũng dư dả tiền xài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi học có nói, đầu tháng Giêng, vận may của tuổi Thân sẽ lội ngược dòng. Cụ thể, con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Thân phát triển sự nghiệp kéo theo tài vận dồi dào, càng làm ăn càng sinh lời. Họ chỉ cần cố gắng không ngừng nỗ lực như họ từng làm, giữ vững cuộc sống ổn định hiện tại, một khi nắm bắt được thời cơ thì cuộc đời sẽ lên hương, thậm chí có những người tuổi Thân đổi nhà đổi xe.

Trời sinh những người tuổi Thân là người hiền lành, thông minh, biết nắm bắt cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Ưu điểm của người tuổi Thân là chịu thương chịu khó, không ngần ngại đối mặt với khó khăn thử thách để tự rèn luyện chính mình, đúc kết được nhiều kinh nghiệm sống quý báu, làm tiền đề để phát triển cuộc sống sau này. Trong cuộc sống, người tuổi Thân tâm niệm rằng, mọi sự khó khăn đều được đền đáp xứng đáng. Tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, có cơ hội đổi đời.

Sang đầu tháng Giêng, Thần Tài ân sủng 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, vận may ập đến, không thành đại gia cũng dư dả tiền xài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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