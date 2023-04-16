Sang đầu tháng 3 âm lịch: THẦN TÀI hộ giá, 3 con giáp trở thành ‘Thỏi nam châm hút tiền', tiền vàng chất đống, thịnh vượng mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 16/04/2023 12:53

Tử vi có nói, sang đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp này may mắn được thần tài che chở, thu hút tiền của về mình, khả năng cao còn trúng cả số độc đắc

Tuổi Dậu

Sang đầu tháng 3 âm lịch, tuổi Dậu sẽ bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Trong thời gian này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập được cải thiện đáng kể.

Không chỉ vậy, tuổi Dậu còn có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Dậu cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Chính vì vậy, đây là lý do này mà tuổi Dậu là một trong 3 con giáp phát tài trong thời gian này.

Sang đầu tháng 3 âm lịch: THẦN TÀI hộ giá, 3 con giáp trở thành ‘Thỏi nam châm hút tiền', tiền vàng chất đống, thịnh vượng mỹ mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo dự đoán của tử vi, sang đầu tháng 3 âm lịch, người tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trên con đường vận trình của bản mệnh có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trên con đường sự nghiệp, tuổi Mão có thể gặp phải những khó khăn nhưng không đáng kể, mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Người tuổi Mão hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh hoặc gặt hái những thành tựu cho riêng mình. Đặc biệt trên con đường tình duyên, với những ai độc thân thì thời gian tới có thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Sang đầu tháng 3 âm lịch: THẦN TÀI hộ giá, 3 con giáp trở thành ‘Thỏi nam châm hút tiền', tiền vàng chất đống, thịnh vượng mỹ mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đã được dự đoán là một trong những con giáp phát tài khi sang đầu tháng 3 âm lịch. Do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, nhưng đặc biệt vận may của tuổi Mùi còn lớn hơn trong những ngày tiếp theo. Những người tuổi Mùi chính là những người rất có khí chất, giỏi giao tiếp và có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào.

Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Thìn sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn. Đặc biệt, những người tuổi Mùi có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức. Thậm chí còn có thể trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm.

Sang đầu tháng 3 âm lịch: THẦN TÀI hộ giá, 3 con giáp trở thành ‘Thỏi nam châm hút tiền', tiền vàng chất đống, thịnh vượng mỹ mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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