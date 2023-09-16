Sang Chủ nhật và thứ Hai (17/9 - 18/9), trúng số đổi đời, 3 con giáp như chuột sa hũ vàng, tiền tài tự tìm đến, vận trình phất cờ lên hương

Tử vi dự đoán, sang ngày Chủ nhật và thứ Hai, những con giáp này nhận được vô số may mắn, khó khăn được đẩy lùi nhường chỗ cho nhiều cơ hội mới.

Tuổi Mùi Tuổi Mùi là con giáp hiền lành, trầm tính nhưng bên trong rất mạnh mẽ, cứng rắn. Con giáp này làm việc gì cũng sẽ theo đuổi đến cùng, ít khi nản chí, bỏ cuộc giữa chừng. Bản mệnh làm việc có tâm, luôn tận tụy với công việc nên được mọi người tin tưởng, giao những trọng trách quan trọng. Tử vi dự báo rằng, sang ngày Chủ nhật và thứ Hai, tuổi Mùi có tài lộc dồi dào. Con giáp này đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Người làm kinh doanh có vận trình hanh thông, buôn may bán đắt. Con giáp này có thể chốt đươc đơn hàng lớn, tiền lãi ngày một nhiều. Nhờ làm việc chăm chỉ không ngừng, tuổi Mùi làm công ăn lương cũng có thể gặt hái thành công, được cấp trên tín nhiệm. Từ giờ đến cuối năm, tuổi Mùi đón nhận thêm nhiều tin vui trong công việc, thu nhập tăng đều.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Tuổi Tỵ là con giáp khôn ngoan, có năng lực. Trước khi làm việc gì con giáp này cũng đều tính toán kỹ lưỡng, chuẩn bị những phương án đối phó với các tình huống có thể xảy ra. Không những thế, bản mệnh còn giỏi giao tiếp, biết giữ các mối quan hệ hữu hảo nên khi cần thiết sẽ có người trợ giúp. Tử vi dự báo rằng, sang ngày Chủ nhật và thứ Hai, tuổi Tỵ phất lên như diều gặp gió. Con giáp này có thể đạt được thành tựu nhất định trong lĩnh vực mà mình theo đuổi đồng thời nhận thêm các cơ hội phát triển bản thân. Người tuổi Tỵ cần cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi cơ hội xuất hiện trước mắt để tránh quá tải, ôm đồm quá nhiều việc. Con giáp này kiếm được nhiều tiền nhưng cũng phải chú ý chi tiêu hợp lý, tránh vung tay quá trán.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Con giáp này có tố chất lãnh đạo. Bản mệnh rất nhạy cảm, tinh tế nhưng đôi khi cũng hơi nóng nảy, hay nghi ngờ người khác. Thời gian gần đây, tuổi Dần gặp một số khó khăn trong công việc do tác động ngoại cảnh. Tuy nhiên, vấn đề dần dần được giải quyết, công việc được đưa về đúng quỹ đạo nên có. Sang ngày Chủ nhật và thứ Hai, tuổi Dần rũ sạch vận xui, đón nhận thêm nhiều may mắn. Nhờ tài năng và nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này có thể đạt thêm nhiều thành tích đáng nể. Người làm ăn kinh doanh có thể ký được các hợp đồng giá trị cao. Quá trình hợp tác suôn sẻ giúp tuổi Dần thu về lợi nhuận tốt, khoản tiền tích lũy cũng ngày một lớn. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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