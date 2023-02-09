Sang đầu tháng 3 dương lịch, 3 tuổi xòe tay đón lộc, tài vận hanh thông, giàu sang chạm đỉnh, tiền của nhiều chất núi

Bước tới đầu tháng 3 dương lịch năm 2023 nàyi, những người cầm tinh con Ngựa sẽ có tài lộc rất vượng, sau đó là sự giàu có lên một tầm cao mới. Nếu thực sự nắm bắt vận may thời gian này sẽ phát tài, ngoài ra đối với những người tuổi Ngọ tháng 3 tới gặp được tình yêu đích thực, hạnh phúc ngoài mong đợi.

Người tuổi Ngọ không có nhiều toan tính, họ luôn lạc quan, làm việc chăm chỉ và sống chan hòa với mọi người. Sự kiên cường, bền bỉ giúp người tuổi Ngựa hóa giải khó khăn một cách dễ dàng.

Nhờ vào tinh thần chiến đấu quật cường, không ngại gian khổ, người tuổi Ngựa luôn gặp may mắn trong sự nghiệp và được đồng nghiệp yêu mến, giúp đỡ.

Thời điểm này, đường quan lộ của họ cực tốt, niềm vui tới tấp, họ dễ được thăng chức hay tăng lương, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, gặt hái được nhiều thành công. Đời sống tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực với những tin vui dồn dập kéo đến.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu thường chăm chỉ, có tầm nhìn nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Sửu không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Tử vi nói rằng bước tới đầu tháng 3 dương lịch năm 2023 này, tuổi Sửu có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Sửu đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Tuổi Dậu

Tử vi cho thấy đầu tháng 3 dương lịch năm 2023 này con giáp tuổi Dậu sẽ được đón nhận nhiều tin vui nếu đang theo đuổi đường công danh hay học hành, thi cử. Năng lực và sự nỗ lực bấy lâu được công nhận, tuổi Dậu từng bước chinh phục được các mục tiêu do mình đặt ra.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Tuổi Dậu chi tiêu thoải mái nhưng đừng quên học cách tiết kiệm để dùng trong những trường hợp cấp thiết.

Vận trình tình cảm gần như hài hòa. Tuổi Dậu dần gạt bỏ được vết thương tình cảm trong quá khứ, sẵn sàng tha thứ cho người ấy với mong muốn tìm được sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Sau tất cả, bản mệnh tin rằng bản thân vẫn xứng đáng có được hạnh phúc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.