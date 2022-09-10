Sang 4 tháng cuối năm 2022 (9, 10, 11, 12): Quý nhân mang đến phước lành cho 3 con giáp, gặt tiền hái bạc về nhà, chắc chắn phú quý phát tài

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 19:16

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 4 tháng cuối năm 2022, 3 con giáp này tiền vàng phủ phê, sự nghiệp thăng tiến, công danh thành đạt, sức khỏe - gia đình hòa vượng.

Tuổi Hợi

Đúng 4 tháng cuối năm 2022, con giáp tuổi Hợi được ơn trên phù hộ, gặp vận may nên có cơ hội thử sức với các dự án đầu tư lớn. Tuổi Hợi nên mua vé số biết đâu có hội cơ giành được giải thưởng không nhỏ. Vận đào hoa rực rỡ, vận may tới cửa, gia đình hạnh phúc, hài hòa.

Người tuổi Hợi sẽ rất bận rộn với công việc do đó có khi xử lý không hết việc. Vì vậy, họ cần có kế hoạch rõ ràng, sắp xếp trật tự để không làm mình quá tải. Con giáp này tiếp tục nhận tài lộc phong phú, sức khỏe dồi dào, gia đình sung túc.

Sang 4 tháng cuối năm 2022 (9, 10, 11, 12): Quý nhân mang đến phước lành cho 3 con giáp, gặt tiền hái bạc về nhà, chắc chắn phú quý phát tài - Ảnh 1
Đúng 4 tháng cuối năm 2022, con giáp tuổi Hợi được ơn trên phù hộ, gặp vận may nên có cơ hội thử sức với các dự án đầu tư lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn được hưởng nhiều phước lành vì tính cách quá tốt bụng, không ngại giúp đỡ mọi người xung quanh nên con giáp này luôn có quý nhân phù trợ. Người tuổi Thìn khi thành công cũng không quá kiêu ngạo, thay vào đó họ lại càng nỗ lực hơn nữa để phát triển cuộc sống viên mãn.

Đúng 4 tháng cuối năm 2022, tuổi Thìn sẽ có một khoảng thời gian ngập tràn niềm vui, tài lộc dư dả. Tử vi 12 con giáp cho biết, tuổi Thìn sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Họ chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Những người tuổi Thìn càng chăm chỉ càng thăng quan phát tài.

Sang 4 tháng cuối năm 2022 (9, 10, 11, 12): Quý nhân mang đến phước lành cho 3 con giáp, gặt tiền hái bạc về nhà, chắc chắn phú quý phát tài - Ảnh 2
Đúng 4 tháng cuối năm 2022, tuổi Thìn sẽ có một khoảng thời gian ngập tràn niềm vui, tài lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người bạn cầm tinh con Mèo thường thông minh, vui vẻ, lạc quan, có hoài bão, có lý tưởng cao cả, biết nắm bắt cơ hội tốt, có thể làm giàu. Họ sẽ không ngần ngại khi người khác cần sự giúp đỡ hay rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Tử vi có nói, bước sang 4 tháng cuối năm 2022, vận mệnh của con giáp Mão sẽ tốt dần lên từng ngày. Của cải của họ ngày càng giàu có. Khi bước vào nhà với của cải bất ngờ, họ sẽ thành công trong mọi việc. Họ sẽ có của cải cho riêng mình. 

Sang 4 tháng cuối năm 2022 (9, 10, 11, 12): Quý nhân mang đến phước lành cho 3 con giáp, gặt tiền hái bạc về nhà, chắc chắn phú quý phát tài - Ảnh 3
Tử vi có nói, bước sang 4 tháng cuối năm 2022, vận mệnh của con giáp Mão sẽ tốt dần lên từng ngày - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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