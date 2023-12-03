Sang 3 ngày đầu tuần (4/12 - 6/12), quý nhân gõ cửa nhà 3 con giáp này, đem lại may mắn và tài lộc, phú quý an khang

Tâm linh - Tử vi 03/12/2023 07:21

Những con giáp này sẽ được quý nhân gõ cửa nhà giúp họ gặt hái thành công trên con đường tài vận, vận may cũng vì thế mà ùn ùn kéo đến.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có tham vọng cao trên đường công danh sự nghiệp. Tuy họ không quá coi trọng danh lợi nhưng cũng không muốn sống cuộc sống tầm thường. Dù làm bất cứ việc gì, con giáp này cũng muốn làm thật chỉn chu, đến nơi đến chốn.

Ttử vi dự đoán, sang 3 ngày đầu tuần, người tuổi Tỵ được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc dồi dào, rực rỡ. Với những mục tiêu họ đã đề ra trước đó sẽ có thể hoàn thành đúng hoặc vượt kế hoạch. Ngoài ra, những người làm kinh doanh, buôn bán thì càng về cuối năm, hàng hóa càng bán chạy, lợi nhuận càng tăng nhiều. Con giáp này làm việc chăm chỉ, tích cực nên thu về thành quả xứng đáng.

Sang 3 ngày đầu tuần (4/12 - 6/12), quý nhân gõ cửa nhà 3 con giáp này, đem lại may mắn và tài lộc, phú quý an khang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sang 3 ngày đầu tuần, đường công danh của con giáp tuổi Hợi có nhiều biến chuyển tích cực. Công việc hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến, miễn là bạn chấp nhận khó khăn, thành quả thu về sẽ thực sự xứng đáng. Thời điểm có được sự ủng hộ của vận khí như này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống.

Làm việc quyết đoán, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình chính là yếu tố giúp bạn tiến đến thành công nhanh hơn. Từ thời điểm này, tuổi Hợi có thể tranh thủ đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư, bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực.

Sang 3 ngày đầu tuần (4/12 - 6/12), quý nhân gõ cửa nhà 3 con giáp này, đem lại may mắn và tài lộc, phú quý an khang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần luôn được biết đến với tính cách khôn khéo, giỏi đối nhân xử thế. Họ làm việc gì cũng cần tính toán rõ ràng chứ không tùy tiện. Tử vi có nói, sang 3 ngày đầu tuần, người tuổi Dần có vận khí vượng phát nên mưu sự tất thành. Họ nhận thêm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân.

Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng quan trọng. Những người buôn bán nhỏ cũng đắt hàng, đắt khách, vận thế ngày một suôn sẻ. Không những thế, người tuổi Dần còn có vận đào hoa vượng phát. Con giáp này sống tốt bụng, chân thành nên được nhiều người yêu mến, để ý. Những người độc thân sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình.

Sang 3 ngày đầu tuần (4/12 - 6/12), quý nhân gõ cửa nhà 3 con giáp này, đem lại may mắn và tài lộc, phú quý an khang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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