Sang 2 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch (28, 29/9): TOP 3 con giáp hoan hỷ vì lắm tiền nhiều của, hái ra bạc vàng, cải thiện vận số

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 05:54

Tử vi có nói, trong 2 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch, 3 con giáp này sẽ hưởng may mắn hơn người, vận may tài lộc bừng sáng.

Tuổi Dần

Những con giáp cầm tinh con Hổ là người kiên quyết, mạnh mẽ, độc lập, thích đương đầu với mọi việc. Tuổi Hổ là người có vẻ ngoài hiền lành, dễ thương, tuy nhiên ẩn chứa bên trong họ là trái tim mạnh mẽ, bền bỉ tuyệt vời.

Tử vi dự đoán, trong 2 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch, các bạn cầm tinh con giáp tuổi Dần sẽ gặp nhiều thử thách nhưng cũng có nhiều cơ hội để phát huy năng lực. Họ cần cố gắng hơn nữa và vận may sẽ vượng, thêm nhiều tiền tài vượng phát, được hưởng phúc vô tận.

Sang 2 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch (28, 29/9): TOP 3 con giáp hoan hỷ vì lắm tiền nhiều của, hái ra bạc vàng, cải thiện vận số - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, trong 2 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch, các bạn cầm tinh con giáp tuổi Dần sẽ gặp nhiều thử thách nhưng cũng có nhiều cơ hội để phát huy năng lực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con Dê bản tính lương thiện, chân thành, biết cư xử trên dưới trước sau. Mùi là người thích có không gian riêng để có thể tùy ý bận rộn với công việc của riêng mình. Tài lộc của tuổi Mùi sẽ có bước chuyển biến tốt đẹp trong 2 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch.

Đây là thời gian tài lộc ghé tận nhà thăm bạn và ghé thăm liên tục. Con giáp này đã rủng rỉnh tiền tiêu, đón nhận nhiều điều may mắn. Ngoài ra, tuổi Mùi sẽ có những bất ngờ lớn trong công việc, họ sẽ trở thành tâm điểm chú ý của các cấp lãnh đạo trong thời gian tới theo chiều hướng tốt.

Sang 2 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch (28, 29/9): TOP 3 con giáp hoan hỷ vì lắm tiền nhiều của, hái ra bạc vàng, cải thiện vận số - Ảnh 2
Tài lộc của tuổi Mùi sẽ có bước chuyển biến tốt đẹp trong 2 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Rắn trời sinh thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn người. Họ có trực giác nhạy bén, rất hợp với kinh doanh. Thời điểm 2 ngày cuối tháng 9 âm lịch này, tuổi Tỵ được thần May Mắn ưu ái nên làm gì cũng thuận.

Đường tài lộc của con giáp tuổi Rắn dự báo sẽ nhận được những lời chúc may mắn, nhận nhiều cơ hội để kiếm tiền, tài sản dần dần tăng lên. Họ sẽ đón nhận cuộc sống giàu có, hạnh phúc khiến ai nấy cũng hờn ghen đỏ mắt.

Sang 2 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch (28, 29/9): TOP 3 con giáp hoan hỷ vì lắm tiền nhiều của, hái ra bạc vàng, cải thiện vận số - Ảnh 3
Thời điểm 2 ngày cuối tháng 9 âm lịch này, tuổi Tỵ được thần May Mắn ưu ái nên làm gì cũng thuận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Ai khổ thì khổ nhưng 3 con giáp này sẽ có vận may lội ngược dòng, cuộc sống sắp tới có quý nhân và thần tài chiếu cố, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi trong 3 ngày cuối tuần này.

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