Sang 10 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp ngập trong hỷ sự, tài lộc tràn về không hứng hết, không lo đói nghèo

Tâm linh - Tử vi 21/03/2023 20:31

Quả là không uổng phí công sức đã bỏ ra, những con giáp may mắn này xứng đáng nhận về những thành quả rực rỡ khi đã hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi bước sang 10 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch, vận khí hanh thông. Nếu nắm được đại vận này, tiền tài sẽ tới, làm gì cũng thành công, muốn gì cũng thực hiện được. Con giáp tuổi Hợi sẽ tạm biệt hiện tượng tài lộc kém cũng như những chuyện buồn phiền trong thời gian trước.

Người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, vượng vận đào hoa. Tuy nhiên, trong chuyện kinh doanh, con giáp này không nên đầu tư số tiền lớn vào một lĩnh vực mới, chưa có nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần nỗ lực cố gắng, lao động chăm chỉ thì người tuổi Hợi sẽ có tương lai tươi sáng.

Sang 10 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp ngập trong hỷ sự, tài lộc tràn về không hứng hết, không lo đói nghèo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 10 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch, vận may của con giáp tuổi Tý bắt đầu khởi động, cung Lục sát được hóa giải. Nếu như biết nắm bắt cơ hội, không những người tuổi Tý có nhân duyên hanh thông mà cuộc đời cũng suôn sẻ.

Mặt khác, đối với người tuổi Tý, cung tài lộc vô tình gặp phải các sao cát tinh khiến tài vận tăng vượt bậc. Tuy nhiên, về sức khỏe của một số con giáp tuổi Tý, đôi mắt cần được bảo vệ nhiều hơn, không nên nhìn chằm chằm vào các thiết bị điện tử hàng ngày.

Sang 10 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp ngập trong hỷ sự, tài lộc tràn về không hứng hết, không lo đói nghèo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán, sang 10 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch là thời cơ làm giàu sẽ đến với những người tuổi Dần. Tài lộc tăng thêm, đại phú đại quý sẽ đến từ thời gian này. Mặt khác, việc kinh doanh của những con giáp tuổi Dần cũng tăng lên đáng kể, đơn đặt hàng sẽ tăng lên.

Con giáp tuổi Dần cần lưu ý phải làm việc có nguyên tắc thì mới có thể đi được lâu dài. Người tuổi Dần phải tin rằng cuộc sống không tệ với tất cả mọi người. Một người không ngừng phấn đấu thì cuộc sống và sự nghiệp sẽ ngày càng được suôn sẻ.

Sang 10 ngày đầu nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp ngập trong hỷ sự, tài lộc tràn về không hứng hết, không lo đói nghèo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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