Sách trời ghi sẵn tên 3 con giáp bội thu tiền bạc từ ngày 2/12 đến ngày 12/12: Công danh bức phá, cá chép hóa rồng, làm gì cũng có lộc, sung sướng như tiên

Tâm linh - Tử vi 02/12/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm gì cũng có lộc, cuộc sống viên mãn từ ngày 2/12 đến ngày 12/12.

Tuổi Mão

Theo tử vi, người tuổi Mão dũng cảm và mạnh mẽ. Họ có một nghị lực kiên cường, dù gặp phải thất bại cũng sẽ tự động viên mình làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình cho công việc. Người tuổi này có đầu óc linh hoạt, lại chăm chỉ chịu khó nên nhất định sẽ làm nên thành quả tốt, mở ra cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Từ ngày 2/12 đến ngày 12/12, con giáp này sẽ thấy sự nghiệp của mình chuyển biến tích cực rõ rệt. Những khó khăn vướng mắc được tháo gỡ, người tuổi Mão vận trình sự nghiệp suôn sẻ hơn, làm gì cũng gặp nhiều may mắn. Nếu biết nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội, tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn với những chú Mèo.

Sách trời ghi sẵn tên 3 con giáp bội thu tiền bạc từ ngày 2/12 đến ngày 12/12: Công danh bức phá, cá chép hóa rồng, làm gì cũng có lộc, sung sướng như tiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình tháng mới của con giáp tuổi Tý không có gì đáng phải lo ngại vì nếu có gì bạn cũng có thể xử lý một cách dễ dàng nhờ vào sự nhanh nhẹn và khả năng nắm bắt vấn đề rất xuất sắc của bản mệnh.

Từ ngày 2/12 đến ngày 12/12, thấy vận trình sự nghiệp của bản mệnh thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống. 

Tinh thần tuổi Tý thoải mái, đầu óc của mình rất minh mẫn, sáng suốt. Nhờ thế mà các quyết định liên quan đến công việc cũng trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn.

Sách trời ghi sẵn tên 3 con giáp bội thu tiền bạc từ ngày 2/12 đến ngày 12/12: Công danh bức phá, cá chép hóa rồng, làm gì cũng có lộc, sung sướng như tiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là những người có tinh thần mạnh mẽ, sống lạc quan yêu đời và không ngừng cầu tiến trong cuộc sống. Đa số những người tuổi Ngọ đều rất độc lập, sống không phụ thuộc vào ai, họ thích sáng tạo và muốn tự mình tạo ra một cuộc sống sung túc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Người tuổi Ngọ có thể gặp nhiều khó khăn vào giai đoạn tiền vận nhưng đến trung vận thì mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng. Từ ngày 2/12 đến ngày 12/12, tuổi Ngọ sẽ gặp được hỷ sự bất ngờ, cũng như có cơ hội đổi đời ngoạn mục. Lúc này tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không chỉ được thần tài và quý nhân chiếu cố mà còn có cơ hội làm giàu bất ngờ.

Sách trời ghi sẵn tên 3 con giáp bội thu tiền bạc từ ngày 2/12 đến ngày 12/12: Công danh bức phá, cá chép hóa rồng, làm gì cũng có lộc, sung sướng như tiên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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