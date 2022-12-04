Sách trời định rõ, cận kề ngày Rằm tháng 11, mây mù khuất lối, 3 con giáp tài lộc bùng nổ như pháo hoa, cuộc sống đủ đầy, vận khí như 'gấm thêm hoa'

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 20:23

Sách Trời đã chỉ, càng gần ngày Rằm tháng 11, 3 con giáp may mắn đón tài lộc nở rộ, sự nghiệp dần dần đi vào quỹ đạo.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng, thời gian cận kề ngày Rằm tháng 11, tuổi Ngọ có nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Đây là quãng thời gian tốt để tuổi Ngọ xúc tiến những kế hoạch, dự định ấp ủ bấy lâu. Con giáp này cần tập trung cao độ để không bỏ lỡ những cơ hội tốt.

Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn của tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, càng ngày càng thành công rực rỡ. Ngoài ra, con giáp này có cát tinh chiếu mệnh nên làm đâu thắng đó, thu tiền bạt ngàn.

Sách trời định rõ, cận kề ngày Rằm tháng 11, mây mù khuất lối, 3 con giáp tài lộc bùng nổ như pháo hoa, cuộc sống đủ đầy, vận khí như 'gấm thêm hoa' - Ảnh 1
Tử vi nói rằng, thời gian cận kề ngày Rằm tháng 11, tuổi Ngọ có nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư, mở rộng kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có vận trình khá tốt vào thời gian cận kề Rằm tháng 11. Thu nhập của con giáp may mắn này tương đối tốt. Đây là thời điểm tốt để con giáp này tạo ra tài sản và gia tăng tài sản của mình một cách nhanh chóng.

Người làm công ăn lương có thể được xếp đề bạt lên vị trí tốt hơn hoặc được tăng lương. Trong khi đó, người đang làm ăn buôn bán cũng tìm được những hướng đi mới, giúp sự nghiệp phát triển rộng hơn, chiếm ưu thế so với đối thủ.

Sách trời định rõ, cận kề ngày Rằm tháng 11, mây mù khuất lối, 3 con giáp tài lộc bùng nổ như pháo hoa, cuộc sống đủ đầy, vận khí như 'gấm thêm hoa' - Ảnh 2
Tuổi Tuất có vận trình khá tốt vào thời gian cận kề Rằm tháng 11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi nói rằng, Rằm tháng 11 là thời điểm mang lại nhiều hy vọng đối với người tuổi Hợi. Trong thời gian này, bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thăng hoa hơn. Tuổi Hợi đang ấp ủ ước mơ để gây dựng một cuộc sống đủ đầy về mọi mặt.

Ngoài kinh tế, tuổi Hợi cũng chú ý đến vấn đề tinh thần. Dự báo trong thời gian này, tuổi Hợi làm gì cũng suôn sẻ, cuối năm có thể để dành được một khoản tiền lớn, đủ để mua xe tậu nhà hoặc chí ít cũng tiêu xài dư dả không lo nghĩ.

Sách trời định rõ, cận kề ngày Rằm tháng 11, mây mù khuất lối, 3 con giáp tài lộc bùng nổ như pháo hoa, cuộc sống đủ đầy, vận khí như 'gấm thêm hoa' - Ảnh 3
Tử vi nói rằng, Rằm tháng 11 là thời điểm mang lại nhiều hy vọng đối với người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ ngày mai (1/12/2022): Tài lộc đại phát, 3 con giáp dư dả bạc tiền, tài vận vút trời cao, cuộc sống giàu sang phú quý

Từ ngày mai (1/12/2022): Tài lộc đại phát, 3 con giáp dư dả bạc tiền, tài vận vút trời cao, cuộc sống giàu sang phú quý

Dự đoán kể từ ngày mai (1/12), 3 con giáp may mắn tài vận phất lên, làm ăn khấm khá. Những con giáp này trong tương lai sẽ có cơ hội đổi đời, cuộc sống giàu sang phú quý.

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