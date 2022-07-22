Sách trời đã chốt tháng 8/2022 là tháng TỎA SÁNG RỰC RỠ của 3 con giáp này, tình – tiền – quyền đều đủ cả

Những người tuổi Dần sinh ra là đã có cá tính mạnh mẽ và luôn kiên định với quyết định của bản thân. Hơn nữa, Dần cũng khá tham vọng nên chỉ cần có thể đạt được mục đích, Dần không ngại thử thách, không ngại khổ.

Họ sẽ tự đưa ra những quyết định đúng đắn khiến một bước lên mây. Lời khuyên năm nay là nếu có cơ hội, bạn đừng ngại, cứ tiến đến. Thay đổi công việc thực chất chính là sự bắt đầu mới tốt đẹp hơn. Lương cao, có chức, có quyền đang ở phía trước, nếu bạn cố gắng chắn chắn sẽ đạt được.

Tuy nhiên, thời gian trước Dần không gặp may nên làm gì cũng có trắc trở, không thành. Phải tới tháng 8/2022 thì những người tuổi Dần sinh năm 1986 và 1998 mới thực sự làm nên đại sự.

Những người tuổi Dần sinh ra là đã có cá tính mạnh mẽ và luôn kiên định với quyết định của bản thân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão từ khi sinh ra đã thông minh, sắc sảo, sống tình cảm. Bởi vậy, dù ở bất kì hoàn cảnh nào, họ cũng có thể cân nhắc nặng nhẹ và giải quyết mọi thứ êm xuôi. Tử vi học có nhắc tới tháng 8/2022, Mão sẽ thăng hoa và ổn định, nhất là người sinh trong 2 năm 1987 và 1999.

Tháng 7 đã khiến họ phải chịu nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, cũng nhờ đó mà họ rút ra bài học kinh nghiệm để “tỏa sáng” vào tháng 8. Trong tháng 8/2022, người sinh vào 2 năm này sẽ được quý nhân phù trợ, soi đường chỉ lối nên bước đi vững vàng.

Công danh, sự nghiệp của họ đặc biệt rực rỡ từ giữa năm trở đi. Việc của họ cần làm lúc này chỉ là nắm bắt cơ hội và phát huy nó thật tốt. Đây cũng là lúc họ đổi đời, cuộc sống hưng thịnh, không cần lo thiếu thốn.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người chăm chỉ, siêng năng. Trong cuộc sống, tuổi Mùi luôn cần sự trải nghiệm để họ biết khả năng mình đến đâu.

Những người tuổi Mùi nếu sống bình yên họ sẽ hài lòng với cuộc sống đó, tuy nhiên đối với một số người gặp không ít khó khăn thì sẽ bằng mọi giá vươn lên số phận.

Tử vi học có nói tháng 8/2022, người tuổi Mùi nếu quyết tâm làm điều gì thì sẽ chắc chắn thành công vang dội.

Trong thời gian vừa qua, tuổi Mùi gặp không ít khó khăn trắc trở, có những chuyện tưởng rằng đã được giải quyết ổn thỏa nhưng cuối cùng lại trục trặc vào giây phút cuối cùng.

Tuy nhiên, trời sinh tuổi Mùi điểm đạm, biết linh hoạt xử lý mọi tình huống nên đã vượt qua ngoạn mục. Bước qua tháng 8/2022, cuộc sống tuổi Mùi sẽ có chuyển biến tích cực.

Đặc biệt hơn, nếu tuổi Mùi biết nắm bắt cơ hội thì sẽ giàu có ngay trong năm sau, không những xây dựng được sự nghiệp cơ ngơi ổn định mà tiền bạc cũng dồi dào khiến ai cũng ngưỡng mộ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.