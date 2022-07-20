'Sách trời đã chấm' 10 ngày cuối tháng 7 (21-31/7/2022) 3 con giáp này rất dễ có nhà lầu – xe hơi, lắm vàng nhiều bạc, sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 19:59

Đây chính là bộ 3 con giáp may mắn, giàu sang bậc nhất.

 

Tuổi Mão

10 ngày cuối tháng 7 (21-31/7/2022), Mão may mắn có được Thiên Đức, Tuế Hợp và Nguyệt Đức cát tinh cùng chiếu rọi, vận quý nhân đại vượng.

Mão sẽ có mọi thứ đều hanh thông, suôn sẻ, đặc biệt trong công việc sẽ gặt hái nhiều thứ mới.

Những ai làm công ăn lương sẽ được quý nhân trợ giúp nên các mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp đều thuận lợi. Bạn có cơ hội thăng quan tiến chức trong năm mới.

Nếu năm Mậu Tuất này bạn đang nghèo đói thì đừng quá lo lắng, vận may sẽ đến trước tháng 8 cho coi, không giàu sang tột đỉnh thì cũng trúng số độc đắc vào cuối năm 2022!

'Sách trời đã chấm' 10 ngày cuối tháng 7 (21-31/7/2022) 3 con giáp này rất dễ có nhà lầu – xe hơi, lắm vàng nhiều bạc, sung túc viên mãn - Ảnh 1
10 ngày cuối tháng 7 (21-31/7/2022), Mão may mắn có được Thiên Đức, Tuế Hợp và Nguyệt Đức cát tinh cùng chiếu rọi, vận quý nhân đại vượng. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người chăm chỉ, siêng năng. Trong cuộc sống, tuổi Mùi luôn cần sự trải nghiệm để họ biết khả năng mình đến đâu.

Những người tuổi Mùi nếu sống bình yên họ sẽ hài lòng với cuộc sống đó, tuy nhiên đối với một số người gặp không ít khó khăn thì sẽ bằng mọi giá vươn lên số phận.

Tử vi học có nói 10 ngày cuối tháng 7 (21-31/7/2022), người tuổi Mùi nếu quyết tâm làm điều gì thì sẽ chắc chắn thành công vang dội.

Trong thời gian vừa qua, tuổi Mùi gặp không ít khó khăn trắc trở, có những chuyện tưởng rằng đã được giải quyết ổn thỏa nhưng cuối cùng lại trục trặc vào giây phút cuối cùng.

Tuy nhiên, trời sinh tuổi Mùi điểm đạm, biết linh hoạt xử lý mọi tình huống nên đã vượt qua ngoạn mục. Bước qua 10 ngày cuối tháng 7 (21-31/7/2022), cuộc sống tuổi Mùi sẽ có chuyển biến tích cực.

Vì tháng sau là tháng tam hợp với tuổi Mùi, nên dù làm bất cứ điều gì cũng sẽ gặp nhiều may mắn.

Đặc biệt hơn, nếu tuổi Mùi biết nắm bắt cơ hội thì sẽ giàu có ngay trong tháng sau, không những xây dựng được sự nghiệp cơ ngơi ổn định mà tiền bạc cũng dồi dào khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường vui tính, hay cười, chính bởi vì trong đời họ ít khi có những chuyện buồn phiền không giải quyết nổi. 10 ngày cuối tháng 7 (21-31/7/2022)  nhờ sự nâng đỡ của cát tinh Thái Dương, Hợi sẽ có vận quý nhân rất tốt, kể cả có gặp khó khăn cũng có người nâng đỡ, không bao giờ phải lo lắng hay ‘cân não’ chuyện gì.

Hợi nên quan tâm đến đầu tư tài chính, bạn sẽ có những khoản thu ngoài dự kiến đầy bất ngờ. Chuyện tình cảm vô cùng thuận lợi, mặn nồng thắm thiết, có thể có tin vui.

Dự báo trong10 ngày cuối tháng 7 (21-31/7/2022): Hợi sẽ có 1 cuộc sống đầy mãn nguyện: nhà cao, xế xịn, con cái ngoan ngoãn giỏi giang.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng 16 giờ ngày mai (21/7/2022), 3 con giáp có CHÂN MỆNH THIÊN TỬ, số phận giàu sang khó thoát, vận mệnh như ý, cơ đồ bát ngát

Đúng 16 giờ ngày mai (21/7/2022), 3 con giáp có CHÂN MỆNH THIÊN TỬ, số phận giàu sang khó thoát, vận mệnh như ý, cơ đồ bát ngát

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 16 giờ ngày mai (21/7/2022), 3 con giáp này có ơn trên ban phước nên sự nghiệp huy hoàng, tài lộc khởi sắc, tiền của thênh thang, vận trình rực rỡ.

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Từ khóa:   con giáp tuổi mùi tuổi hợi

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