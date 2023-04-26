SÁCH TRỜI chỉ rõ 3 con giáp trời sinh là THẦN GIỮ CỦA: Giỏi kiếm tiền lại biết tiết kiệm, càng về già càng trở nên giàu có đầu tháng 5

Tuổi Hợi có thể bứt phá giới hạn và gặt hái thành công không ngờ tới. Vì thế, nên tin tưởng vào bản thân mình, bản mệnh vốn là người có tài, chỉ cần phát huy khả năng đúng chỗ mà thôi. Những người cần mẫn đi làm trong ngày hôm nay ắt có thể nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Nếu còn trẻ tuổi, con giáp này đừng ngại vất vả hơn người khác một chút, bởi quả ngọt trong tương lai sẽ luôn dành cho những ai xứng đáng.

Về mặt tình cảm, tuổi Hợi rất quý trọng nửa kia của mình và không muốn phải đánh đổi tình yêu bằng bất cứ điều gì, bởi bản mệnh tin rằng tình yêu là điều vô cùng quý giá trong cuộc đời mình, đã đánh mất sẽ vô cùng hối tiếc.

Gia đình mâu thuẫn, cuộc sống hôn nhân có nhiều rạn nứt khiến tuổi Dần thực sự không thiết tha làm việc. Tâm trạng bức bối mệt mỏi càng khiến cho bạn đụng đâu hỏng đó, nhìn cái gì cũng cảm thấy chán nản.

Những lúc này bạn thật sự cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và một giấc ngủ thật sâu. Tập thể thao cũng là một cách giải tỏa áp lực hiệu quả. Cố gắng chăm sóc cơ thể Dần nhé, có sức khỏe mới giải quyết được mọi việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thiên Tài đem tới niềm vui tài lộc cho người tuổi Sửu. Một số người thậm chí có thể phát tài chỉ dựa vào may mắn. Tuy nhiên, khi túi tiền rủng rỉnh, bạn cần nghĩ tới việc đầu tư hữu ích, chớ tiêu xài lãng phí rồi "của thiên trả địa".

Vị trí của Thai thần ở hướng chính Đông phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay giã bột và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm