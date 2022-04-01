Sách trời ấn định trong 2 ngày cuối tuần (2/4 - 3/4), 3 con giáp làm giàu bất chấp, tài lộc lên hương, được Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng'

Tâm linh - Tử vi 01/04/2022 06:00

Cuối tuần này, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tài lộc đầy nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ sẽ có được cuộc sống giàu sang phú quý.

Tuổi Hợi

Tử vi cho thấy, tuổi Hợi là con giáp hiền lành, thiện lương nên được ông trời thương xót. Họ luôn có số phận an nhàn, sung sướng hơn những con giáp khác. Người tuổi Hợi tính tình chăm chỉ, lại dịu dàng nên luôn được chồng yêu thương cưng chiều nhất mực.

Trong 2 ngày cuối tuần, họ có thể muốn gì được nấy bởi Thần Tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của họ, luôn phù hộ cho mọi mong ước thành hiện thực. Người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn tiền bạc đầy ví, vàng bạc chất đầy trong nhà. 

Sách trời ấn định trong 2 ngày cuối tuần (2/4 - 3/4), 3 con giáp làm giàu bất chấp, tài lộc lên hương, được Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng' - Ảnh 1
Trong 2 ngày cuối tuần, Hợi có thể muốn gì được nấy bởi Thần Tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn có tài và thông minh, học gì cũng nhanh, tuổi trẻ rất nhiệt huyết nên gặp được nhiều thành công nhưng cũng đối mặt với không ít thất bại. Trong cuộc sống, tuổi Ngọ vì học được nhiều bài học mà ngày càng thấu tình đạt lý.

Người tuổi Ngọ vừa trải qua giai đoạn xuống dốc về tài lộc thì cuối tuần này, vận khí mới hanh thông. Trong thời gian này, tuổi Ngọ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận, mua nhà mua xe trong tầm tay.

Sách trời ấn định trong 2 ngày cuối tuần (2/4 - 3/4), 3 con giáp làm giàu bất chấp, tài lộc lên hương, được Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng' - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ vừa trải qua giai đoạn xuống dốc về tài lộc thì cuối tuần này, vận khí mới hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cuối tuần dự đoán, cát tinh hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu tuổi Dậu vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, chịu khó như hiện tại. Con giáp này có tài vì thế hãy đưa ra những tham vọng phù hợp với khả năng ngay bây giờ.

Những nỗ lực không ngừng trong công việc, Dậu sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí thích hợp với năng lực hơn hoặc nhận được lời khích lệ, động viên của cấp trên.

Sách trời ấn định trong 2 ngày cuối tuần (2/4 - 3/4), 3 con giáp làm giàu bất chấp, tài lộc lên hương, được Thần Tài 'chọn mặt gửi vàng' - Ảnh 3
Tử vi cuối tuần dự đoán, cát tinh hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu tuổi Dậu vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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