Sách trời đã định, 3 tuổi lọt vào danh sách vàng của Ngọc hoàng, phúc khí tràn trề, ngồi không rung đùi hưởng lộc, của nả ùn ùn kéo đến chật két dịp sát Tết

Theo Tử vi, đường tài lộc của người tuổi Ngọ 3 tháng cuối năm cực kỳ hanh thông, có được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, thu được nhiều tài lộc giúp kinh tế vững vàng hơn, không bị phụ thuộc ý kiến của người khác.

Dịp sát Tết, tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ, việc làm ăn tiến triển tốt, thu hút tài lộc rủng rình – có thể coi là giai đoạn hoàng kim giúp họ bứt phát, kiếm tiền nhiều hơn.

Dịp sát Tết, người tuổi Ngọ được thần Tài chiếu cố nhiệt tình, làm việc gì cũng sinh lời, cuộc sống viên mãn. Người tuổi Ngọ có tính cách phóng khoáng, thoải mái, thích tự do sáng tạo nhưng vẫn luôn có trách nhiệm với những gì mình làm.

Ở lĩnh vực nào người tuổi Ngọ cũng gặt hái được thành quả tốt đẹp, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, hay được thưởng xứng đáng công sức của minh bỏ ra - đây là giai đoạn người tuổi Ngọ minh mẫn, sáng suốt, có những quyết định đúng đắn.

Người tuổi Ngọ đứng đầu là một trong 3 con giáp số đỏ hơn người. Cuộc sống tình cảm của người tuổi Ngọ cuối năm cũng an bình, hạnh phúc, giúp bản mệnh người tuổi Ngọ thêm vững bước tiếp tục phấn đấu và phát triển.

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Tuổi Tý

Tý là những người không thích để thể hiện nhiều, người tuổi Tý rất ít khi để lộ khả năng thực sự của bản thân. Mặc dù trong mắt nhiều người, con giáp này không thực sự nổi bật, thế nhưng trên thực tế, họ vô cùng chăm chỉ và có sự sáng tạo cao.

Chính vì vậy, mỗi khi giao việc cho tuổi Tý, đồng nghiệp và cấp trên luôn cảm thấy rất yên tâm. Trong dịp sát Tết, nhờ được thần may mắn nhả vía, tuổi Tý sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

Họ có thể gặp phải một vài rắc rối nhỏ trong khi làm việc. Thế nhưng nhờ sự hoạt bát và linh hoạt của mình, tuổi Tý nhanh chóng giải quyết được vấn đề và nhận về nhiều sự khen ngợi từ cấp trên. Bên cạnh đó, con giáp này cũng được thưởng thêm một khoản không nhỏ nhờ những đóng góp không ngừng của bản thân.

Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn tính cách phóng túng, thoải mái với mọi người xung quanh, xây dựng được không ít những mối quan hệ tốt đẹp, thế nên khi gặp họa nạn xung quanh họ luôn có người sẵn lòng dốc sức trợ giúp.

Thêm nữa, tính cách của bản mệnh lạc quan yêu đời, đây chính là điểm nhấn, sức hút mạnh nhất của con giáp này thu hút quý nhân tự tìm đến, nâng bước trên con đường chạm tới thành công.

Tử vi dự báo rằng, dịp sát Tết, bản mệnh được Thái Tuế tương trợ mà mọi việc diễn ra theo vận trình mong muốn, thuận lợi hơn cả, công việc thuận buồm xuôi gió. Thậm chí công việc làm một mà được hai, thu nhập gấp ba, bốn lần thời điểm trước đó.

Sáng rực trong ngày phải kể đến vận trình tình duyên, được đối phương chủ động ngỏ lời tán tỉnh, không những vậy hai bạn rất nhanh chóng tiến đến mối quan hệ nghiêm túc, dài lâu.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.