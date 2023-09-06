Sách trời đã định, 3 con giáp kiếm được bộn tiền vào đúng 17 giờ chiều ngày 6/9: Phúc khí dồi dào, sống trong nhung lụa, muốn gì có đó, tấn tài tấn lộc

Tâm linh - Tử vi 06/09/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây nhập tiền bạc phủ lối vào đúng 17 giờ chiều ngày 6/9, kiếm được khối tiền khủng.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão vốn hiền lành, lương thiện lại sống nghĩa tình nên người tuổi Mão được lòng thiên hạ nên đi đâu cũng có quý nhân phù trợ. Trong thời gian sắp tới những người tuổi Mão được bề trên nuông chiều, quý nhân hỗ trợ hết lòng. Trong thời gian này người tuổi Mão nhờ được thần tài ghé thăm, vận tài lộc của Mão sẽ đỏ chót vào đúng 17 giờ chiều ngày 6/9.

Lời khuyên cho người tuổi Mão là hãy cứ hăng say làm việc, theo đuổi đam mê bạn sẽ được đáp đền xứng đáng. Trong thời gian sắp tới tuổi Mão sẽ có tiền xài thả ga chẳng lo túng thiếu.

Sách trời đã định, 3 con giáp kiếm được bộn tiền vào đúng 17 giờ chiều ngày 6/9: Phúc khí dồi dào, sống trong nhung lụa, muốn gì có đó, tấn tài tấn lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ khôn ngoan, biết đối nhân xử thế và biết cách duy trì, phát triển các mối quan hệ. Bạn khá giống người tuổi Thìn ở việc hay có duyên với sự thành công và may mắn về tài chính. Con giáp này phù hợp với ngành nghề kinh doanh, đầu tư.

Vào đúng 17 giờ chiều ngày 6/9, người tuổi Tỵ được thần Tài để mắt, công việc ngày một xuôi thuận, lộc tài tăng tiến. Được quý nhân ưu ái, con giáp này nhận được nhiều cơ hội quý giá để thể hiện tài năng của bản thân. Đây cũng là cơ hội tốt để con giáp này kiếm tiền, nâng cao thu nhập.

Người tuổi Tỵ làm kinh doanh thì công việc buôn bán một vốn, bốn lời, mọi khoản nợ đều được thanh toán hết. Trong thời điểm này, bạn nên đầu tư, mở rộng kinh doanh. Tài vận của bạn lúc này rất vượng nên làm đâu, gặt đấy, tiền bạc cứ ào ào đổ vào tài khoản.

Sách trời đã định, 3 con giáp kiếm được bộn tiền vào đúng 17 giờ chiều ngày 6/9: Phúc khí dồi dào, sống trong nhung lụa, muốn gì có đó, tấn tài tấn lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Là con giáp bản lĩnh, ngoan cường lại có gan làm giàu nên dẫu sinh ra trong nghèo khó thì Dần vẫn có thể tự làm đại gia của chính mình. Độc lập, cá tính lại có mục tiêu rõ ràng trong sự nghiệp nên con giáp giàu sang này sẽ lắm của nhiều tiền, sự nghiệp hanh thông vào đúng 17 giờ chiều ngày 6/9.

Dù sung túc đủ đầy nhưng Dần không hề lên mặt với đời, hơn thua với người. Họ sẵn lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, cũng không đòi hỏi đáp đền.

Sách trời đã định, 3 con giáp kiếm được bộn tiền vào đúng 17 giờ chiều ngày 6/9: Phúc khí dồi dào, sống trong nhung lụa, muốn gì có đó, tấn tài tấn lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vận hạn 5 ngày tới (10/09/2023): 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, làm gì cũng dở dang, cẩn thận thị phi vây quanh

Vận hạn 5 ngày tới (10/09/2023): 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, làm gì cũng dở dang, cẩn thận thị phi vây quanh

Đúng 5 ngày tới, 3 con giáp này cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, giữ lại nguồn tiền tiết kiệm, phòng hờ khi có chuyện cần dùng đến.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 6/9 tu vi ngay 7/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 2 giờ 31 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 46 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 3 giờ 16 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng