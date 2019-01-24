Rút chân nhang trong ngày cúng ông Công ông Táo, gia chủ phải nhớ kỹ 3 điều này kẻo xua hết vận may

Trong ngày cúng ông Công ông Táo, rút tỉa chân nhang là công việc vô cùng quan trọng có thể gây ảnh hưởng đến sự hưng thịnh cả năm của gia đình nên gia chủ phải lưu ý những điều này.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP.HCM), phần quan trọng nhất trên bàn thờ là lư hương thắp nhang. Nhang là phần kết nối giữa con người và bề trên vì thế khi lau dọn hoặc bày trí bàn thờ thì lư hương (bát nhang) là phần cực kỳ quan trọng.

Lư hương ông Công ông Táo một năm mới dọn một lần nên chân nhang rất nhiều, khi cúng đưa ông Táo về trời ngoài việc lau sạch lư hương còn phải nhổ bỏ chân nhang.

Trong ngày này, gia chủ cần phải lưu ý 3 điều sau:

Thứ nhất là lấy các chân nhang cũ nhưng phải chừa lại ba chân nhang (có nơi tính theo gia chủ là nam hay nữ mà có số chân nhang giữ lại khác nhau tùy tập quán mỗi vùng). Không bỏ hết vì ta vẫn phải giữ lại cái năng lượng cũ để bề trên theo đó mà về ngự lại.

Lư hương là một trong những vật quan trọng trên bàn thờ - Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai là đổ thêm cát hoặc tro vào và nén lại cho chắc chắn, không để tro bị vơi hoặc lỏng lẻo khiến nhang bị ngả nghiêng khi cắm.

Thứ ba là các chân nhang phải được gom lại một chỗ và đốt đi, không bỏ vương vãi, cũng không vứt vào thùng rác.

Mâm cúng ông Công ông Táo

Thường nhà nào cũng có bàn thờ ông Công ông Táo ngay tại bếp của mình, như vậy thì thờ đâu cúng đó. Trước khi cúng, gia chủ phải lau dọn sạch sẽ rồi bày mâm lễ cúng ngay tại bàn thờ.

Theo chuyên gia phong thủy, gia chủ nên cúng ông Công ông Táo ngay tại bếp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp nhà không có bàn thờ thì cúng ngay giữa nhà chứ không bày lên bàn thờ gia tiên hay bàn thờ Phật mà cúng, vì Táo quân - gia tiên - chư Phật mỗi vị có cấp bậc, nhiệm vụ và linh ứng khác nhau. Nếu cúng đưa ông Công ông Táo thì không lý do gì mà đặt lên bàn thờ Phật vì ông Công ông Táo không cư ngụ tại nơi đó.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rut-chan-nhang-trong-ngay-cung-ong-cong-ong-tao-gia-chu-phai-nho-ky-3-dieu-nay-keo-xua-het-van-may-312848.html