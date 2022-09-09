Rước đèn đêm Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp vào vận ĐẠI PHÁT TÀI, nắm cơ ngơi khổng lồ, chuyển vận hoán số, tiền bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 14:15

Tử vi dự đoán, vào đêm Trung thu, 3 con giáp may mắn có tên dưới đây sẽ khởi sắc mạnh mẽ về tài vận và kinh tế. Họ sẽ thăng hoa cả trong sự nghiệp và tiền tài nên dễ làm nên chuyện lớn.

Tuổi Tị

Theo nhận định của tử vi, người tuổi Tị luôn giữ được phong thái và phẩm chất hơn người. Họ may mắn được vượng vận quý nhân nên luôn được hỗ trợ khi cần thiết. Những gian nan vất vả đã qua, bước sang đêm Trung thu, Tị phất lên về tài vận và sự nghiệp.

Nhờ nhãn quang độc đáo, trực giác tinh tế, họ luôn lựa chọn được đúng những mặt hàng, sản phẩm, dự án cần thiết và phát huy đúng thế mạnh của bản thân. Nhờ đó mà tiền tài sinh lãi lớn, thu nhập vượt trội bất ngờ.

Rước đèn đêm Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp vào vận ĐẠI PHÁT TÀI, nắm cơ ngơi khổng lồ, chuyển vận hoán số, tiền bạc chật két - Ảnh 1
Những gian nan vất vả đã qua, bước sang đêm Trung thu, Tị phất lên về tài vận và sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được nhận định là có ý chí vững vàng và rất sáng tạo, mưu lược. Đứng trước bất cứ thử thách hoặc nhiệm vụ “khó nhằn”, họ không bao giờ từ chối hay lùi bước. Sang đêm Tết Trung thu, Thìn may mắn được trời ban vận quý nhân, cứu giúp kịp thời.

Sự nghiệp và tiền đồ của họ sẽ có bước chuyển ngoặt tích cực, rộn ràng. Người tuổi Thìn sẽ tràn đầy cơ hội và thử thách. Những tháng ngày “phất lên như diều gặp gió” sẽ không còn xa xôi nữa, đúng như cách nói “khổ tận, cam lai”.

Rước đèn đêm Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp vào vận ĐẠI PHÁT TÀI, nắm cơ ngơi khổng lồ, chuyển vận hoán số, tiền bạc chật két - Ảnh 2
 Sang đêm Tết Trung thu, Thìn may mắn được trời ban vận quý nhân, cứu giúp kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong danh sách 3 con giáp vượng vận tài lộc, có duyên với tiền bạc khi bước sang đêm Trung thu thì không thể nào không nhắc tới người tuổi Hợi. Họ thuộc tuýp người khổ trước sướng sau, mạnh mẽ vững gan bền chí và không bao giờ ngại khó ngại khổ.

Từ thời gian này, Hợi đứng trước bất cứ dự án, nguồn vốn nào cũng đều nhanh chóng  thực hiện thành công tốt đẹp. Tài chính của họ còn khá vượng chính nhờ vào những mối quan hệ tốt lành với bạn bè, bằng hữu và đối tác.

Rước đèn đêm Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp vào vận ĐẠI PHÁT TÀI, nắm cơ ngơi khổng lồ, chuyển vận hoán số, tiền bạc chật két - Ảnh 3
Trong danh sách 3 con giáp vượng vận tài lộc, có duyên với tiền bạc khi bước sang đêm Trung thu thì không thể nào không nhắc tới người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang thứ Ba (30/8/2022), Thần Tài ân sủng, 3 con giáp đếm tiền sái tay, lộc trời như thác đổ, may mắn tứ phương tề tựu

Bước sang thứ Ba (30/8/2022), Thần Tài ân sủng, 3 con giáp đếm tiền sái tay, lộc trời như thác đổ, may mắn tứ phương tề tựu

Trong tử vi học có nói, sang thứ Ba 30/8/2022 sẽ ghi dấu ấn đặc biệt với 3 con giáp này, theo đó là họ sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp, hôn nhân đến tài vận.

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